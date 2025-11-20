Adeyemi rechaza la primera oferta de renovación de Dortmund

El futuro de Karim Adeyemi vuelve a estar en el centro de la escena en el Borussia Dortmund. El club alemán mantiene su postura firme respecto a la renovación del atacante, cuyo contrato desean extender cuanto antes. Sin embargo, las conversaciones no están siendo sencillas. Desde la dirigencia del BVB existe la voluntad de mejorar sus condiciones salariales, pero no de incorporarlo al grupo de futbolistas mejor pagados del plantel.

En ese sentido, el Borussia Dortmund estaría dispuesto a elevar el salario mensual de Adeyemi hasta los 600.000 euros, una cifra considerable, pero insuficiente para el entorno del jugador. Su representante, Jorge Mendes, considera que el extremo alemán merece un contrato más acorde a su proyección internacional, su peso en el equipo y el interés que ha generado en otros clubes europeos. Esta diferencia de criterios mantiene el diálogo estancado.

Mientras tanto, dentro del vestuario y de la directiva del Dortmund crece la preocupación. Las negociaciones llevan semanas sin avances concretos, y esto alimenta aún más los rumores en torno al futuro de Karim Adeyemi.

Rumores de salida y un futuro incierto para Karim Adeyemi

En los últimos días, diversas fuentes han señalado que Adeyemi estaría evaluando seriamente la posibilidad de abandonar el Borussia Dortmund si no se alcanza un acuerdo satisfactorio. Aunque el jugador no ha expresado públicamente su intención de marcharse, en su entorno admiten que la falta de progreso en la negociación genera incertidumbre.

Equipos de Inglaterra y España se mantienen atentos a su situación, conscientes de que el delantero encaja a la perfección en su perfil de futbolista joven, explosivo y con margen de crecimiento. A esto se suma que Adeyemi no quiere quedar atado a un contrato que no refleje su valor real, especialmente tras sus recientes actuaciones y su reconocimiento internacional.

El Borussia Dortmund, por su parte, no quiere perder a uno de sus talentos más prometedores. Sabe que reemplazar a un jugador como Karim Adeyemi no solo sería difícil en lo deportivo, sino también muy costoso en lo económico.

Por ahora, el futuro del atacante sigue abierto. El club presiona para cerrar la renovación, mientras que el jugador analiza todas las posibilidades antes de tomar una decisión final. Lo cierto es que el desenlace de esta historia marcará uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de fichajes.