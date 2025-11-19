Hiroki Ito: La vuelta que tendría Bayern ante Freiburg

Bayern atraviesa un momento decisivo de la temporada y la buena noticia para el equipo bávaro es la inminente vuelta de Hiroki Ito. El defensor japonés, una de las incorporaciones más destacadas del último mercado, podría regresar a la convocatoria para el choque del sábado contra el Freiburg. Dentro del club existe un fuerte optimismo, ya que, según trascendió, el informe compartido por Kicker fue “muy favorable” respecto a su evolución física.

Itō lleva dos semanas entrenándose con normalidad junto al resto del plantel y ha respondido de manera sólida a cada una de las cargas de trabajo. El cuerpo técnico decidió no apresurar su regreso y ofrecerle el tiempo necesario para recuperarse por completo, entendiendo que su rol será clave en el tramo final de la Bundesliga.

La defensa del Bayern ha sufrido varias bajas en los últimos meses, por lo que volver a contar con un jugador tan versátil como Itō representa un alivio para Vincent Kompany. El japonés puede desempeñarse como central o lateral izquierdo, lo que le ofrece al entrenador alternativas tácticas para ajustar el sistema según el rival. Y qué mejor escenario para su reaparición que un duelo frente al siempre competitivo Freiburg, un equipo que suele plantear partidos físicos e intensos.

Freiburg, un rival exigente para el regreso de Ito

El Freiburg llega a este compromiso con la intención de complicarle la tarde al líder, una característica que ha mostrado habitualmente bajo la conducción de Christian Streich. Por eso, la presencia de Itō podría ser determinante para sostener el equilibrio defensivo, especialmente en un encuentro que se espera dinámico y de alta presión en la mitad de la cancha.

En el Bayern consideran que el regreso del japonés puede estabilizar un sector que ha tenido varios ajustes durante las últimas semanas. Su capacidad para anticipar, su orden táctico y su buen juego aéreo lo convierten en una pieza fundamental dentro del proyecto defensivo de Kompany.

Si finalmente entra en la convocatoria, el partido ante el Freiburg marcará un punto importante en la reintegración de Itō al ritmo competitivo. El Bayern confía en que su retorno sea la primera de varias buenas noticias en esta etapa crucial de la temporada.