¡Alarmas en Alemania! Rüdiger se podría perder los octavos de final

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Antonio Rüdiger sufre una molestia física y se podría perder los octavos de final de la Eurocopa.

¿Rüdiger se pierde los octavos de final?

No cabe ninguna duda de que la defensa germana no pasa por su mejor momento. En el día de ayer, Jonathan Tah ha recibido su segunda tarjeta amarilla en el torneo continental y ya está confirmado que no podrá estar en los octavos de final.

Y como si ello fuera poco, en la mañana de hoy se ha dado a conocer que el defensor del Real Madrid sufre de una distensión en uno de sus muslos. Algunos especulan que su molestia podría haberse dado en el festejo del gol de Füllkrug. Al parecer, no mostraba señales de dolor, pero luego de que el árbitro pite el partido ya se lo vio tocándose el muslo. Julian Nagelsmann declaró lo siguiente:

«Toni tiene un pequeño problema en el muslo. Habrá que ver qué pasa. Espero que no sea nada grave. Ya veremos. Podría ser bastante problemático«.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Dortmund estará atento al partido

Por el lado del central del Bayer Leverkusen, ya se sabe desde ayer que Nico Schlotterbeck saltará en su lugar. Ya desde ayer, Nagelsmann lo probó en la zaga después de que este fuera apercibido con la cartulina amarilla y todo indicaría que se repetirá la decisión en las fases finales.

Y por el lado de Rüdiger todavía se espera su recuperación. En caso de que no llegue, su más que posible reemplazante sería Waldemar Anton, jugador que hasta hoy pertenece a Stuttgart. Empero, en el trascurso del fin de semana se dio a conocer que tendría un acuerdo total con los negriamarillos, por lo que, los fanáticos podrían ver el debut de su nueva dupla de centrales en la Euro 2024.