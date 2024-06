Bayern pone en el mercado a casi toda su defensa

}Desde Kicker han dado a conocer que FC Bayern München no le cerraría las puertas a la salida de ninguno de sus defensores

Bayern no le teme a la salida de las figuras de su defensa

Eric Dier es el único central invendible de la plantilla este verano por varias razones. Demostró ser un defensor confiable con cualidades de liderazgo (no gana un gran salario que afecte la masa salarial) y no se queja cuando no juega. Matthijs de Ligt y Dayot Upamecano pueden marcharse por una oferta adecuada. Este último, era el gran candidato a la venta, pero Kompany le tiene mucha estima. Sin embargo, no se descarta que si se logra conmover, desde los números, a la directiva pueda ser vendido.

Lo mismo ocurre con Kim Min-jae después de solo un año. Se notó el descenso del rendimiento del surcoreano tras la Copa Asiática en invierno. Internamente, hay dudas sobre si Kim podrá mejorar, ya que el fútbol en la Serie A es diferente al de la Bundesliga. En última instancia, todo podría depender de cuál de los tres centrales recibiría primero una buena oferta.

Ito ya llegó y se espera por Tah

Todas estas decisiones se deben plenamente a la llegada de Ito que fue la primera de este mercado para reforzar la defensa. Y, por otro lado, se espera concretar un acuerdo por Jonathan Tah. Ya presentaron una primera oferta por él, pero esta fue rechaza. Sin embargo, la misma era por menos de 20 millones de euros para tantear a Las Aspirinas, por lo que, se espera que intenten nuevamente en los próximos días.