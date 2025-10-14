Alarmas en Bayern: Upamecano está en la lista del Real Madrid

El Real Madrid ha puesto sus ojos en Dayot Upamecano como el principal objetivo para reforzar su defensa en el próximo mercado de fichajes. El zaguero francés, actualmente en el Bayern Múnich, ha superado en la lista de prioridades a su compatriota Ibrahima Konaté, quien también era seguido por la directiva blanca. Con la posible salida de David Alaba y Antonio Rüdiger, el club merengue busca garantizar una defensa sólida y con proyección a largo plazo.

La situación contractual de Upamecano ha despertado el interés del Real Madrid, ya que las negociaciones con el Bayern se encuentran estancadas. El jugador aún no ha renovado su contrato y el conjunto español estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a las 20 millones de libras, cifra que podría convencer tanto al futbolista como a su entorno. La operación, según fuentes cercanas al club, se encuentra en fase de evaluación, pero en la Casa Blanca consideran al defensor como una pieza ideal para el nuevo proyecto deportivo.

El Bayern Múnich quiere retener a Upamecano a toda costa

En el Bayern Múnich, la intención es clara: no dejar salir a Dayot Upamecano. El club bávaro valora profundamente el rendimiento y la proyección del defensor francés, considerado una de las piezas clave de su esquema defensivo. Pese a los rumores sobre un posible traspaso al Real Madrid, la directiva alemana se mantiene firme en su postura de renovarle el contrato y evitar su salida en el verano de 2026.

El Bayern confía en poder convencer a Upamecano de continuar en la Bundesliga y ya ha establecido contactos con su entorno para retomar las conversaciones de renovación. Sin embargo, la propuesta del Real Madrid representa una tentación importante para el jugador, que podría ver en LaLiga una oportunidad de crecimiento y de competir al máximo nivel europeo con uno de los clubes más exitosos del mundo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Dayot Upamecano, entre la continuidad y un salto histórico al Real Madrid

La próxima ventana de transferencias podría marcar un punto de inflexión en la carrera de Dayot Upamecano. Si las negociaciones con el Bayern no avanzan, el Real Madrid se posiciona como el destino más probable para el defensor, quien encajaría perfectamente en el esquema táctico de Carlo Ancelotti.

Por ahora, el futuro del futbolista francés sigue abierto. Todo dependerá de si el Bayern logra renovar su contrato o si el Real Madrid decide avanzar con una oferta formal. En cualquier caso, Upamecano se ha convertido en uno de los nombres más deseados del mercado y su posible llegada al Santiago Bernabéu podría ser uno de los grandes movimientos del próximo verano.