Eintracht Frankfurt fija el precio de Brown ante el interés de la Premier

El Eintracht Frankfurt ha tomado una decisión clara respecto al futuro de Nathaniel Brown, uno de los laterales izquierdos más prometedores del fútbol alemán. Según Sky Alemania, el club ha fijado su valoración en 60 millones de euros para cualquier equipo que desee hacerse con sus servicios. Este alto precio se justifica por el contrato que el futbolista mantiene vigente hasta 2030, el cual no incluye ninguna cláusula de rescisión, otorgándole al Frankfurt un control total sobre su destino.

El rendimiento de Brown en la última temporada ha sido sobresaliente. Llegado desde el Núremberg en 2024 por apenas 3 millones de euros, el lateral de 22 años logró consolidarse rápidamente como titular, aportando tres goles y siete asistencias en 33 partidos. Su proyección ofensiva, combinada con su solidez defensiva, ha despertado el interés de gigantes como el Real Madrid y el Arsenal, quienes siguen de cerca su evolución con la selección alemana.

Brown, la nueva joya del Frankfurt con valor de estrella

La irrupción de Nathaniel Brown en la Bundesliga ha sido uno de los grandes aciertos recientes del Eintracht Frankfurt. Su velocidad, precisión en los centros y capacidad para incorporarse al ataque lo han convertido en una pieza clave dentro del esquema de los “Die Adler”. No sorprende que su valor de mercado se haya multiplicado en menos de un año, pasando de una cifra modesta a una tasación de 60 millones de euros.

Desde la directiva del club alemán se mantiene una postura firme: solo saldrá si se cumple la cifra exigida. Este enfoque no solo refleja la importancia de Brown en el plantel, sino también la ambición del Frankfurt por consolidarse como un club vendedor de talento de élite.

Frankfurt podría ingresar 140 millones de euros en ventas

El nombre de Brown no es el único que figura en la lista de posibles transferencias millonarias del Eintracht. Su excompañero en el Núremberg, Can Uzun, también ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League. En su caso, el club alemán ha establecido un precio de 80 millones de euros, lo que, sumado al valor de Brown, podría significar una ganancia total cercana a los 140 millones de euros para la institución.

Con ambos jugadores en la mira de los principales equipos de Europa, el Eintracht Frankfurt se posiciona como uno de los clubes más rentables del continente en cuanto a desarrollo y venta de jóvenes talentos. Sin duda, el futuro de Nathaniel Brown será una de las historias más seguidas del próximo mercado de fichajes.