Alemania ganó el primer amistoso del año

Alemania ganó en el primer amistoso del 2023 ante Perú, en un partido sin demasiadas emociones, pero que sirvió para darle ritmo a quienes se incorporaron como “nuevos”



En Mainz, el primer tiempo entre Alemania y Perú no fue el más vistoso desde lo futbolístico. En los primeros minutos, Perú intentó controlar la pelota, presionaba alto, pero no lograba construir jugadas de peligro. Por el otro lado, Alemania con el correr de los minutos se fue acomodando y empezó a salir de su propio campo.

A los 12′ llegó el primer grito para los locales. Tras un control de Kai Havertz, dejó que se le escape la pelota intencionalmente porque delante de él estaba Niclas Füllkrug para anotar el 1-0. La defensa de Perú se durmió y poco pudo hacer.

Pasada la media hora de juego, Marius Wolf envió un centro certero que le cayó a Füllkrug, para definir el segundo gol con leve toque. Los de Flick, se fueron al descanso con la ventaja, no solo desde el marcador, sino porque fue ampliamente superior a Perú.

Ya en la segunda mitad, Alemania intentó aumentar el marcador y Serge Gnabry tuvo una ocasión clarísima que dio en el travesaño. Minutos más tarde, la referí italiana cobró penal a favor de los locales tras una falta sobre Nico Schlotterbeck. Pateó Kai Havertz y nuevamente, la pelota dio en el palo izquierdo de Gallese.

A pesar de los intentos, la Mannschaft no pudo llegar con claridad al arco rival, el ritmo de juego bajó y fue bastante notorio comparado con lo que mostraron en el 1T. El partido no vio más goles y de esta forma, el resultado no se movió del 2-0.

FICHA TÉCNICA

Alemania: Marc-André ter Stegen; Matthias Ginter, Emre Can (Leon Goretzka), Nico Schlotterbeck (Thilo Kehrer); Marius Wolf, Florian Wirtz (Mario Götze), Kai Havertz (Kevin Schade), Joshua Kimmich, David Raum; Niclas Füllkrug (Mërgim Berisha) y Timo Werner (Serge Gnabry)

DT: Hans-Dieter Flick

Perú: Pedro Gallese; Renato Tapia, Miguel Araujo, Luis Abram; Luis Advíncula (Carlos Zambrano), Christopher Gonzáles (Edison Flores), Wilder Cartagena (Andy Polo), Pedro Aquino (Yoshimar Yotún), Marcos López; André Carrillo (Ray Sandoval) y Raúl Ruidiaz (Gianluca Lapadula)

DT: Juan Reynoso

Árbitra: María Sole Caputi Ferrieri (Italia)

MEWA Arena, Mainz