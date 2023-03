Kimmich: «Julian Nagelsmann no perdió el vestuario de Bayern»

La destitución de Julian Nagelsmann no deja de generar reacciones dentro y fuera de FC Bayern München. Pero ante los rumores de que el técnico hubiera perdido el vestuario de Los Bávaros, uno de los líderes de la plantilla como Joshua Kimmich afirma que eso nunca sucedió.

Los cambios de entrenador durante la temporada en un equipo como FC Bayern München no son nada habituales, y aún menos en la recta final. Entre los factores que han podido llevar a esta decisión de la directiva, muchos señalan que Nagelsmann no tenía una buena relación con la plantilla. En declaraciones a TZ München, Joshua Kimmich asegura que en ningún momento perdió el vestuario.

«Puedo decir que Nagelsmann no perdió el vestuario de Bayern. He vivido varios cambios de entrenadores y esta vez nada indicaba internamente que hubiera perdido el vestuario o que los jugadores estuviéramos descontentos. A todos nos sorprendió la noticia.»

El cambio de mando en el banquillo del Allianz Arena fue completamente inesperado para jugadores como Joao Cancelo, una de las últimas apuestas de Nagelsmann en el mercado de fichajes del pasado mes de enero, o de un Leon Goretzka que reconoció a ZDF que «tenía una relación muy cercana con él». Cuando regresen del parón de selecciones se encontrarán un panorama muy distinto en Múnich.

La principal razón que utilizó la directiva de FC Bayern para el despido fue el mal rendimiento del equipo en Bundesliga en este 2023, donde una serie de malos tropiezos ha provocado que Borussia Dortmund les adelante en la lucha por el título. Kimmich también lo comparte.

«Las razones del despido son que no ganamos suficientes partidos y no fuimos tan exitosos como se esperaba. Seguimos vivos en todas las competiciones pero no rendimos bien, especialmente en la Bundesliga.»