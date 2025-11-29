Benfica presionará por llevarse a Guerreiro en enero

El Benfica comienza a mover sus fichas de cara al mercado de pases de enero y uno de los nombres que más fuerza tomó en las últimas horas es el de Raphaël Guerreiro. El lateral portugués, actualmente en el Bayern Múnich, aparece como una alternativa ideal para José Mourinho, quien considera que su experiencia en la élite europea podría aportar un salto de calidad inmediato al equipo.

La relación entre Mourinho y los futbolistas portugueses siempre fue un factor determinante en sus decisiones deportivas, y en el caso de Guerreiro, la admiración es mutua. El jugador ha reconocido en más de una ocasión ser aficionado del Benfica, algo que podría facilitar enormemente las negociaciones. Además, el conjunto lisboeta busca incorporar futbolistas con jerarquía, capaces de competir tanto a nivel local como internacional, y el ex Borussia Dortmund encaja perfectamente en ese perfil.

Si bien en el Bayern no suele ser titular indiscutido, Guerreiro mantiene un prestigio muy alto dentro del plantel y cuenta con la confianza de Vincent Kompany. Su versatilidad, que le permite jugar como lateral, carrilero o mediocampista interior, lo convierte en un futbolista valioso para cualquier sistema táctico.

La oportunidad deportiva que podría acercar a Guerreiro a Benfica

Más allá del interés del club, hay un aspecto que podría inclinar la balanza: la búsqueda de mayor regularidad. En el Bayern, Guerreiro alterna titularidades con suplencias debido a la intensa competencia en su puesto. Sin embargo, en Benfica tendría la posibilidad de asumir un rol mucho más protagónico, especialmente bajo la gestión de Mourinho, quien quiere reforzar la solidez defensiva y la salida limpia desde el fondo.

Para el jugador, regresar al fútbol portugués podría representar un desafío estimulante en esta etapa de su carrera. A sus 30 años, Guerreiro sigue siendo un futbolista de altísima calidad técnica y con experiencia en Champions League, un factor que Benfica considera clave para sus aspiraciones europeas.

Por el momento, todo depende de las negociaciones entre los clubes, pero en Portugal creen que esta vez el sueño del futbolista de vestir la camiseta del Benfica podría hacerse realidad. Si el traspaso se concreta, el equipo de Mourinho sumaría a uno de los laterales más completos de Europa, mientras que Guerreiro encontraría el protagonismo que tanto busca en un club que siente muy cercano.