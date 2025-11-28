Bayern ya no está obligado a fichar a Nico Jackson

La situación de Jackson vuelve a ser tema central en el mercado europeo. Su opción de compra, fijada en 65 millones de euros, ya no puede transformarse en una obligación automática debido a que el jugador no alcanzará las condiciones establecidas en el contrato inicial. Para que esto sucediera, Jackson debía disputar 40 partidos entre Bundesliga y Champions League, ya fuera como titular o sumando un mínimo de 45 minutos en cada encuentro. Sin embargo, hasta el momento solo ha participado en 6 compromisos oficiales, lo que lo deja a 33 partidos de cumplir el objetivo, un número prácticamente inalcanzable considerando el calendario y sus compromisos internacionales.

A esto se le suma que el delantero será parte de la Copa Africana de Naciones con Senegal, un torneo que lo tendrá varias semanas fuera de las canchas. Esta ausencia acorta aún más las posibilidades de cumplir con la cláusula, lo que alivia al club comprador, pero a la vez abre interrogantes sobre su continuidad a largo plazo. Todo apunta a que la entidad seguirá evaluando su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva, especialmente considerando que Jackson sigue siendo una apuesta a futuro por su potencia, velocidad y capacidad de desequilibrio.

Jackson apunta a la titularidad ante St. Pauli

En medio de este panorama contractual, Jackson atraviesa un momento clave desde lo deportivo. Todo indica que será titular en el partido frente al St. Pauli, un encuentro determinante para que el delantero continúe sumando minutos y demostrando que puede convertirse en una pieza importante dentro del esquema del equipo. Su presencia desde el inicio no solo responde a la necesidad de darle rodaje, sino también a su buen rendimiento reciente, que ha despertado nuevamente la confianza del cuerpo técnico.

El partido se presenta como una oportunidad ideal para que Jackson muestre su mejor versión, gane continuidad y, sobre todo, empiece a justificar la inversión que se proyectaba en él al momento de su llegada. Aunque la opción de compra ya no sea obligatoria, su rendimiento en los próximos meses será clave para definir si el club decide negociar una cifra más baja o si finalmente opta por no retenerlo al final de la temporada.

Con su futuro aún abierto, Jackson deberá aprovechar cada minuto en cancha para demostrar su valor. El duelo ante St. Pauli podría ser el primer gran paso en esa dirección.