Kovac: «Tengo fe en que Schlotterbeck renueve

En la previa del exigente compromiso de Bundesliga ante Bayer Leverkusen, Kovac brindó una conferencia detallada en la que dejó en claro el estado actual del equipo, las dudas en la alineación y el rendimiento de varios futbolistas clave. El entrenador confirmó que “todos salieron en forma del partido contra el Villarreal”, aunque aclaró que Niklas Süle seguirá de baja. Además, explicó que Maxi Beier completaría la sesión de entrenamiento del día para evaluar si estará disponible para el partido: “Luego veremos si está listo para mañana”.

Uno de los temas más destacados de la conferencia fue Julian Brandt. Sobre él, Kovac destacó: “Todos sabemos que es un jugador realmente bueno. Tras sus problemas con las lesiones, ha jugado muy bien dos veces. Es posible que juegue, pero aún no he decidido nada”. El croata dejó claro que mantiene varias alternativas abiertas y que la decisión final la tomará horas antes del encuentro.

El entrenador también elogió el rendimiento del defensor argentino Aaron Anselmino, quien continúa ganando minutos y confianza: “Últimamente ha estado rindiendo muy bien. Es un gran jugador y defensa. No pierde el ritmo. En Dortmund, tiene el tiempo de juego que necesita”.

La visión de Kovac sobre el futuro: contratos, roles y jugadores en recuperación

Otro de los puntos importantes fue la situación contractual de Nico Schlotterbeck. Lejos de dramatizar, Kovac se mostró confiado: “Soy optimista. No soy adivino ni vidente, pero esperemos y veamos”. El técnico mantiene una postura positiva, aunque cautelosa, respecto a las negociaciones.

Respecto a Fabio Silva, quien recientemente tomó la responsabilidad de patear un penal clave, el entrenador expresó su satisfacción: “Me alegro de que haya lanzado el penalti. Demuestra su confianza en sí mismo. Lo está haciendo bien y estoy satisfecho con él hasta ahora”.

En cuanto a Ramy Bensebaini, el croata explicó que aún no está listo para volver al campo: “Estuvo lesionado unas semanas, ahora ha vuelto al banquillo dos veces, pero aún no está listo para jugar. Está mejorando”. También detalló que, aunque ha cumplido bien en el centro de la defensa, lo ve más como lateral izquierdo o incluso como mediocentro defensivo.

Con todas estas definiciones, Kovac deja en claro que sigue construyendo un equipo competitivo y adaptable para afrontar una de las pruebas más importantes de la temporada.