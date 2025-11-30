El Dortmund quiere retener a Aaron Anselmino y negocia la compra definitiva con el Chelsea FC

El Borussia Dortmund espera retener al jugador cedido por el Chelsea FC, Aaron Anselmino, más allá del próximo verano, cuando expire su préstamo.

El Dortmund se muestra encantado con el presente de Anselmino

A medida que Anselmino comienza a consolidarse como titular en el once inicial del Borussia Dortmund, surge la pregunta de si el club desea ficharlo definitivamente. El director deportivo del BVB, Sebastian Kehl, fue preguntado sobre este tema anoche en la zona mixta, tras la victoria del Dortmund sobre el Bayer Leverkusen a domicilio por 1:2 en la que el argentino marcó el primer tanto del encuentro:

«Por supuesto, esperamos que Aarón se quede más tiempo. Sin duda tendré que llamarles por teléfono en los próximos días. Tenemos una muy buena relación con el Chelsea FC».

Los aurinegros quieren repetir el movimiento hecho por Chukwuemeka

El préstamo de Anselmino se extiende hasta el final de la temporada, pero el Dortmund, que no tiene opción de compra, está ansioso por retenerlo más allá de eso. Lo mismo ocurrió con el acuerdo de Carney Chukwuemeka: el Borussia logró concretar con éxito la compra definitiva, al mismo tiempo que negociaba la cesión del defensor.

Kehl, aunque con cierta desilusión, señaló que estaba listo para renovar su contrato con la directiva del equipo de la Premier League. Si Anselmino mantiene su nivel actual, será una ganga, con un valor de mercado estimado de 8 millones de euros. En Londres, tiene contrato hasta 2031.