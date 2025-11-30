Uli Hoeness insinúa una extensión de contrato del FC Bayern para Harry Kane

Uli Hoeness confía en que Harry Kane se quedará más allá de 2027 y renovará su contrato con el FC Bayern München.

Para Hoeness, hay Kane para rato en el FC Bayern

Uli Hoeness, presidente honorario y miembro del consejo de administración del FC Bayern München, cree que hay una buena posibilidad de que Harry Kane se quede más allá del final de su contrato actual, que expira en 2027.

En declaraciones recogidas por Bild en el evento ‘Power Days’ en Múnich el domingo, se le preguntó a Hoeness sobre el futuro del jugador de 32 años y este respondió:

“Suponemos que definitivamente cumplirá su contrato hasta 2027. Y si depende de nosotros —y por lo que he oído, también de él—, lo renovará. Su familia se siente muy cómoda. En Múnich, todavía puede circular con total tranquilidad. En su casa (en Londres), Harry Kane solo se movía con guardaespaldas. No me gustaría vivir una vida así”.

Los bávaros celebran su nueva faceta

Kane se unió al FC Bayern, procedente del Tottenham en el verano de 2023. Desde entonces, ha roto marcas de goleo en el club y levantó los primeros títulos de su carrera con la Bundesliga y la Supercopa Alemana en este 2025. A nivel deportivo, el inglés ha asumido un rol nuevo esta temporada, que implica que juegue mucho más retrasado que en sus dos primeras temporadas en el club. El director deportivo, Max Eberl, lo había destacado a principio de mes:

“Definitivamente, este es un Harry Kane que no habíamos visto antes. Ahora se le percibe como una persona aún más polifuncional. Todos sabíamos que era un goleador excepcional, pero ahora hay aspectos adicionales que benefician aún más a nuestro equipo y a nuestro estilo de juego”.

Con los rumores In Crescendo por parte del Manchester City y del FC Barcelona, desde el FC Bayern han mandado un mensaje: harán todo lo posible por mantener a su gran goleador todavía entre sus filas.