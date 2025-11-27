Los dos caminos que tiene Guirassy para salir de Dortmund

El futuro de Guirassy en el Borussia Dortmund vuelve a ser tema central en el mercado europeo. Aunque el delantero guineano terminará la temporada actual en el club alemán, dentro de la institución se considera muy improbable que continúe más allá del final del ciclo. Su rendimiento, clave en varios momentos del año, mantiene interesados a clubes de primer nivel y también a destinos económicamente poderosos que lo ven como un refuerzo ideal.

Hoy, el foco está puesto en cómo cerrará su temporada. En Dortmund saben que Guirassy tiene la capacidad de marcar diferencias, pero también entienden que su ambición deportiva y económica podría llevarlo a buscar nuevos desafíos. A sus 29 años, el jugador se encuentra en una etapa donde cada decisión puede marcar el rumbo final de su carrera, razón por la cual analiza con detenimiento los escenarios que se le abrirán en junio.

Los dos caminos posibles para Guirassy y la búsqueda del Dortmund

Para el futuro inmediato de Guirassy, se contemplan dos caminos muy claros. El primero es un traspaso a un club de élite europeo, una posibilidad que depende en gran parte de que el delantero vuelva a mostrar su gran forma goleadora hasta mayo. Si logra cerrar el año con cifras destacadas, no se descarta que aparezca un club grande dispuesto a invertir en un atacante que ya ha demostrado ser decisivo en la Bundesliga.

El segundo escenario es una oferta lucrativa desde Arabia Saudita. En ese mercado consideran a Guirassy un delantero ideal, especialmente por su potencia física, capacidad de definición y experiencia internacional. A su edad, esta podría ser la última gran oportunidad económica de su carrera, algo que su entorno evalúa seriamente. El interés existe y podría intensificarse con el correr de los meses.

Mientras tanto, Borussia Dortmund ya se mueve pensando en lo que viene. El club maneja una lista de posibles reemplazos, y uno de los nombres mejor posicionados es el de Fisnik Asllani, quien aparece como la opción más firme para ocupar el rol de Guirassy si finalmente se concreta su salida.

Con un final de temporada que promete ser determinante, todos los caminos apuntan a que el futuro del delantero estará lejos del Signal Iduna Park. La pregunta no es si se irá, sino a dónde decidirá dar su próximo gran paso.