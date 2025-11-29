El fuerte encontronazo entre Guirassy y Kovac

Borussia Dortmund logró un triunfo clave por 2-1 ante Bayer Leverkusen, pero el resultado quedó parcialmente opacado por una situación inesperada: el fuerte encontronazo entre Niko Kovac y Guirassy, uno de los delanteros más importantes del plantel. Aunque la victoria deja al Dortmund bien posicionado en la pelea por los primeros puestos, las miradas se centraron en el momento en el que el delantero guineano abandonó el campo, visiblemente molesto con su entrenador.

El conflicto no surgió de la nada. En las últimas semanas se había rumoreado que Fábio Silva podría pedir salir del club por la falta de minutos. Este contexto generó presión en Kovac, quien decidió mover fichas en un momento clave del partido. A los 60 minutos, sorprendió a todos reemplazando a Guirassy, el atacante estrella, para darle ingreso a Silva, considerado por la dirigencia como un proyecto a largo plazo. La decisión dejó muchas preguntas en el aire y abrió el debate sobre el futuro del ex jugador del Stuttgart.

Lo que más llamó la atención fue la reacción del jugador: al salir del campo, Guirassy no saludó a Kovac y se dirigió directamente al banco, dejando una imagen que rápidamente se viralizó. La escena encendió las alarmas dentro y fuera del club, pues podría ser el indicio de una relación tensionada entre ambos.

¿Qué significa este gesto de Guirassy para su futuro en el Dortmund?

La situación generó preocupación entre los aficionados del Borussia Dortmund, especialmente porque Guirassy había sido fundamental desde su llegada, aportando goles, presencia física y liderazgo ofensivo. Sin embargo, la decisión de Kovac de priorizar a Silva podría interpretarse como un mensaje claro de cara al futuro.

Desde dentro del club aseguran que la intención es fortalecer la competencia interna, pero el gesto del delantero guineano podría ser un síntoma de malestar. Si esta tensión se mantiene, no sería extraño que a corto o mediano plazo surjan nuevamente rumores de una posible salida.

Aun así, lo inmediato para el Dortmund es gestionar este conflicto de forma interna y evitar que afecte el rendimiento del equipo. El club necesita a Guirassy en su mejor nivel, especialmente en una temporada donde cada punto cuenta. La pelota ahora está del lado de Kovac, quien deberá trabajar no solo en lo táctico, sino también en lo emocional, para recomponer la relación y sostener la armonía dentro del vestuario.