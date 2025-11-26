Desde la directiva de BVB niegan los rumores de salida de Fábio Silva

En los últimos días, el nombre de Fábio Silva volvió a instalarse en los titulares debido a los rumores que indicaban que el delantero portugués buscaba salir del Borussia Dortmund durante el próximo mercado de invierno. Según estas versiones, el joven atacante estaría preocupado por la falta de minutos y por cómo esto podría afectar sus aspiraciones de disputar el Mundial 2026 con la selección de Portugal. Sin embargo, desde el propio club alemán decidieron salir a aclarar la situación y dar por terminadas las especulaciones.

Sebastian Kehl, director deportivo del Dortmund, desmintió categóricamente que Fábio Silva haya solicitado su salida. Sus declaraciones fueron contundentes: «The rumours have been circulating over the last few days, but to be honest, Fabio hasn’t been to see me to say that he wants to leave in the winter.» Con esto, dejó claro que no existe ninguna conversación formal ni pedido expreso del jugador respecto a una transferencia.

Además, Kehl destacó que el delantero ha demostrado compromiso cada vez que tuvo la oportunidad de ingresar desde el banco: «I think every time he’s come on as a substitute, he’s shown what qualities he has and how hungry he is.» Estas palabras reflejan la valoración interna que tiene el club por el futbolista, al que consideran un proyecto importante para el futuro.

La postura del Borussia Dortmund y el papel de Fábio Silva en la temporada

Dentro de la planificación deportiva del Dortmund, Fábio Silva no solo es un jugador útil, sino también una pieza en la que se piensa a largo plazo. Por eso, Kehl fue tajante al señalar que no contemplan ninguna salida en enero: «To be honest, it’s not our plan to let players go in the winter who we’re counting on and who we’re counting on in the long term.» De esta manera, quedó claro que el club cuenta con el portugués tanto para la presente temporada como para las siguientes.

Aunque el delantero busca tener más minutos, su situación no es diferente a la de muchos jugadores jóvenes que compiten en equipos de élite. La Bundesliga, la Champions y las copas nacionales ofrecen múltiples oportunidades, y en este contexto el Dortmund confía en que Fábio Silva seguirá creciendo y demostrando su potencial en cada aparición.

Con las declaraciones de Kehl, el panorama del jugador queda despejado: no habrá salida en invierno y su rol dentro del equipo continúa siendo valorado. Ahora, la prioridad será aprovechar cada oportunidad que reciba para acercarse a su gran sueño: representar a Portugal en el Mundial 2026.