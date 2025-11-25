Asllani, el nuevo goleador que tiene en carpeta Dortmund

El nombre de Asllani vuelve a posicionarse en el centro del mercado europeo. El delantero del Hoffenheim, una de las grandes proyecciones ofensivas de la Bundesliga, está siendo observado de cerca por varios gigantes de Alemania. Entre ellos, el Borussia Dortmund encabeza la lista de clubes que han mostrado un fuerte interés en incorporarlo como posible reemplazo de Serhou Guirassy, cuyo futuro en el club sigue siendo una incógnita.

El BVB ya había intentado ficharlo el verano pasado, pero finalmente Asllani optó por permanecer en Hoffenheim para consolidar su crecimiento. Hoy, el escenario es completamente distinto: el jugador quiere dar el salto definitivo y competir en la Champions League, un objetivo que podría cumplirse si se concreta su traspaso.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Por qué Asllani es el elegido del Borussia Dortmund

La búsqueda de un delantero joven, explosivo y con capacidad para adaptarse rápidamente al alto nivel europeo ha llevado al Dortmund a mirar nuevamente hacia Asllani. Su cláusula de rescisión —accesible para varios clubes de primera línea— convierte al atacante en una oportunidad de mercado sumamente atractiva.

El perfil del delantero encaja perfectamente en el modelo que el BVB ha desarrollado en los últimos años: futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y potencial de revalorización. Además, la necesidad de cubrir la posible salida de Guirassy hace que el club acelere sus evaluaciones y mantenga constante comunicación con el entorno del jugador.

Si bien el Bayern Múnich también ha mostrado interés, en este momento Asllani no figura como prioridad en la agenda del club bávaro. Esto deja al Dortmund en una posición ventajosa, pudiendo trabajar con anticipación para cerrar un movimiento estratégico antes del comienzo de la próxima temporada.

El deseo del jugador: dar el salto a la Champions League

Uno de los factores que más peso tiene en el caso Asllani es la propia voluntad del futbolista. A sus 22 años, siente que está listo para competir en el máximo torneo europeo y dar un salto de calidad en su carrera. La Champions League es su objetivo principal, y esta ambición podría inclinar la balanza hacia Dortmund si el club asegura su clasificación.

Mientras tanto, en Hoffenheim ya asumen que será difícil retenerlo más allá del próximo verano. Con cláusula baja, mercado al acecho y un jugador decidido a crecer, el destino de Asllani se encamina a definirse en las próximas semanas. Su futuro promete ser uno de los grandes temas del mercado alemán.