Liverpool se baja de la lucha por fichar a Olise

El Liverpool atraviesa una etapa de análisis profundo en su planificación deportiva y, como ocurre cada temporada, diversos nombres aparecen vinculados al club. Uno de ellos es Michael Olise, el talentoso futbolista francés que ha despertado el interés de varias instituciones europeas gracias a su desequilibrio, su pegada y su capacidad para jugar entre líneas. Sin embargo, pese a que naturalmente al Liverpool le gustaría fichar a Olise, el escenario actual indica algo muy distinto: el extremo del Crystal Palace no es un objetivo concreto para los Reds.

En las últimas semanas se difundieron versiones que vinculaban al francés con un movimiento inminente hacia Anfield, pero fuentes cercanas a la dirigencia inglesa descartan categóricamente esta posibilidad. La razón principal es que Olise no tiene cláusula de rescisión, lo que convierte su traspaso en una operación compleja y costosa. Y, sobre todo, poco realista para un club que busca optimizar sus recursos en un mercado cada vez más competitivo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Liverpool explora alternativas para reforzar su ataque tras bajarse por Olise

Ante la imposibilidad de concretar un fichaje como el de Olise, el Liverpool ha optado por abrir nuevas líneas de scouting. El club entiende que necesita sumar creatividad y profundidad ofensiva, especialmente pensando en un calendario exigente y en la transición deportiva que está atravesando desde la salida de figuras históricas. Por eso, la dirección deportiva ya tiene en carpeta otros nombres que se ajustan mejor al presupuesto y al perfil buscado.

El club analiza jugadores jóvenes, con proyección y valor de mercado razonable, sin caer en negociaciones infladas por la competencia de otros gigantes europeos. La prioridad es incorporar un futbolista capaz de aportar desborde, agresividad ofensiva y polivalencia. En ese contexto, Olise queda fuera de los planes por su precio y por la postura firme del Crystal Palace de no desprenderse fácilmente de una de sus máximas figuras.

Al mismo tiempo, el Liverpool evalúa el rendimiento de su actual plantel para determinar qué tipo de refuerzo es realmente necesario. La búsqueda continúa, pero con una certeza clara: Michael Olise no será el elegido para reforzar al equipo. El club ya trabaja silenciosamente en alternativas más realistas y estratégicas de cara al próximo mercado.