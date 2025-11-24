Los cinco mejores jugadores de la jornada 11 de la Bundesliga 2025/26

Solo Borussia Dortmund se queda fuera de nuestro Top 5 de la jornada 11 de la Bundesliga, monopolizado por los equipos de la parte alta de la tabla.

Mark Flekken – Bayer Leverkusen

En un partido poco brillante, pero efectivo, del Bayer Leverkusen, Flekken jugó su mejor encuentro bajo palos. Ante un infortunado VfL Wolfsburg, realizó nueve paradas y contribuyó de gran manera a la victoria de su equipo por 1:3 fuera de casa.

Assan Ouédraogo – RB Leipzig

Ouédraogo siguió en gran forma tras debutar con la selección alemana durante la fecha FIFA y marcó con un magnífico disparo de larga distancia en la victoria por 2:0 contra el Werder Bremen. Fue el tercer gol de la temporada para el centrocampista ambidiestro, uno de los tiradores más efectivos del Leipzig (cuatro disparos a portería).

Jonathan Burkardt – Eintracht Frankfurt

En el partido de la fecha, Burkardt solo tocó 25 veces la pelota antes de ser sustituido en el minuto 77. Enorme fue su contribución para aparecer en nuestro Top 5: en la victoria por 3:4 en Köln, realizó cuatro disparos a portería (más que cualquier otro jugador) y marcó dos goles. El delantero de 25 años también ganó un impresionante 67% de sus duelos.

Deniz Undav – VfB Stuttgart

Las cosas comenzaron mal para Undav al conceder un penal por primera vez en su carrera en la Bundesliga y poner por delante al Borussia Dortmund en el marcador, pero el delantero del Stuttgart lo compensó con creces con su segundo hat-trick en la máxima categoría de Alemania para lograr un agónico empate por 3:3.

Michael Olise – FC Bayern München

Pero EL JUGADOR DE LA JORNADA no podía ser otro que Olise. En la que quizás fue su mejor noche con la camiseta del FC Bayern, anotó dos goles y dio un triplete de asistencias en la remontada por 6:2 sobre el SC Freiburg en el Allianz Arena. Es el primer jugador desde Harry Kane en septiembre de 2023 en participar directamente en cinco goles en un solo partido de la Bundesliga, además de rematar o asistir en 14 de las 22 ocasiones de gol del líder del torneo.