Crecen los rumores de malestar y de una posible salida de Fábio Silva del Dortmund

Fábio Silva podría sufrir una salida inesperada del Borussia Dortmund, club por el que fichó el verano pasado.

¿Fábio Silva quiere irse del Dortmund?

Fábio Silva está cada vez más frustrado por su paso en el Borussia Dortmund, ya que su papel como suplente se limitó a sólo dos minutos en el empate 3:3 con el VfB Stuttgart. Según Sky Alemania, las cosas han llegado tan lejos que el luso ahora está considerando una rápida salida en la ventana de transferencias de invierno.

Niko Kovač promete darle minutos

El delantero, que debutó con su selección absoluta la semana pasada, ve seriamente peligrar su participación en el próximo Mundial. En una conferencia de prensa celebrada en el día de la fecha, el entrenador del BVB, Niko Kovač, hizo todo lo posible para disipar los rumores sobre su salida y afirmó que Silva no ha jugado lo suficiente últimamente:

“En general, estoy muy satisfecho con Fábio. Sin embargo, tenemos muchos jugadores de calidad en ataque. Es cierto no está teniendo suficiente tiempo de juego, pero espero verlo más pronto”.

Este verano, Silva se unió al Dortmund, procedente del Wolverhampton Wanderers, por 22,5 millones de euros. Según se informa, incluso aceptó una reducción salarial. Sin embargo, la maniobra no ha dado ningún resultado para el jugador de 23 años, que solo marcó un gol como suplente en la victoria por 4:2 sobre Copenhague por la Champions League.