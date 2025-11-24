Joshua Kimmich se siente en forma para el duelo ante Arsenal FC

Joshua Kimmich se muestra optimista para llegar lo suficientemente en forma con al duelo Arsenal FC – FC Bayern München por la Liga de Campeones.

Kimmich estará en la convocatoria del FC Bayern ante Arsenal

El entrenador del FC Bayern München, Vincent Kompany, decidió darle descanso a Joshua Kimmich para la victoria del sábado por 6:2 sobre el SC Freiburg. El mediocampista central de 30 años había sufrido una lesión en el tobillo derecho durante el receso internacional y el cuadro bávaro no quería correr ningún riesgo con él antes de su choque de Champions con el Arsenal FC.

Hablando en la zona mixta después de un nuevo triunfo en la Bundesliga, Kimmich se mostró optimista sobre su participación contra el equipo londinense. A Tageszeitung, afirmó que estaba “mejorando” y cuando se le preguntó si podría jugar contra los Gunners con cinta en el tobillo, respondió con un firme “¡Definitivamente! Cuenta con ello”.

Superó su lesión con Alemania

Kimmich viene de sufrir un revés con la selección de Alemania, donde sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho durante un entrenamiento durante el parón internacional de noviembre.

Tanto el FC Bayern como el Arsenal han ganado sus cuatro partidos de la fase de liga de la Liga de Campeones hasta el momento esta temporada, por lo que será una buena noticia para Kompany, que necesitará la ayuda de todos para lo que promete ser un miércoles complicado en Londres.