Dayot Upamecano y sus negociaciones con el FC Bayern: «No se trata de dinero»

Dayot Upamecano insiste en que los asuntos financieros no son clave en las conversaciones sobre su futuro en el FC Bayern München.

El dinero no es problema para Upamecano y el FC Bayern

El FC Bayern München y Dayot Upamecano llevan algún tiempo en conversaciones sobre un nuevo contrato, pero las dos partes aún no han llegado a un acuerdo sobre una extensión más allá de 2026.

Los informes han sugerido que las demandas salariales del defensor son un obstáculo, pero el jugador de 27 años insiste en que el dinero no es el factor decisivo. Así declaró después de la victoria del FC Bayern por 6:2 sobre el SC Freiburg:

«Estamos en conversaciones con el FC Bayern. Veremos qué pasa. No tiene nada que ver con el dinero. Hablo mucho con Max Eberl y Christoph Freund. Estoy contento aquí, estoy haciendo una buena temporada, estoy haciendo mi trabajo y lo estoy dando todo por este club. A ver qué pasa».

Los bávaros tienen competencia por su defensor

Según los últimos informes, el Real Madrid, el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain son los principales competidores de los bávaros en la carrera por el central francés. Sin embargo, el Rekordmeister ha subrayado en repetidas ocasiones que sigue siendo optimista respecto a retenerlo.