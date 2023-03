Primeras reacciones del vestuario del FC Bayern München al despido de Julian Nagelsmann

El adiós de Julian Nagelsmann a la dirección técnica del FC Bayern München no ha dejado indiferente a los jugadores del club tras enterarse de la noticia.

En pleno parón internacional, el FC Bayern sacudió al mundo del fútbol con la decisión de despedir a Julian Nagelsmann y contratar en su reemplazo a Thomas Tuchel hasta 2025. Aunque la noticia se hizo oficial en el día de la fecha, ayer ya empezaba a rondar por diferentes medios en Alemania y hasta el especialista en transferencias Fabrizio Romano ya lo daba por hecho.

En ese sentido, varias figuras del actual y del pasado plantel profesional del cuadro bávaro se enteraron en medio de sus compromisos con sus selecciones. Uno de esos fue João Cancelo que, tras la victoria de su Portugal por 4:0 sobre Liechtenstein, el cronista del canal de televisión Sport TV lo agarró desprevenido sobre lo ocurrido:

«No lo sabía, estoy un poco sorprendido. Agradezco al míster Nagelsmann, porque fue quien me quiso en el Bayern, al igual que la dirección del club. Me toma desprevenido esto. Toda la suerte del mundo para él. Cuando llegue, intentaré meterme lo mejor que pueda para insertar los conceptos del nuevo entrenador en el Bayern, porque tenemos muchos partidos importantes en la fase decisiva de la temporada. El Bayern es un equipo que busca ganar todo».

Con menos sorpresa que su compañero, pero a la espera de lo que fue la confirmación por parte de la institución muniquesa, Joshua Kimmich fue el hombre a quienes los periodistas esperaban durante la conferencia de prensa de la selección de Alemania. La previa del amistoso ante Perú quedó en segundo plano ante la novedad de las últimas horas, aunque el capitán de la Mannschaft no tuvo deseos de referirse al suceso:

«Entiendo completamente que este es un gran tema en este momento. Pero no ha habido confirmación por parte del club, así que no puedo decir mucho al respecto. Solo puedo decir que Julian Nagelsmann es un entrenador sobresaliente. He tenido muchos entrenadores de primer nivel y diría que está fácilmente entre mis tres primeros».