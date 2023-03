¿Qué puertas se le abren a Nagelsmann fuera de Bayern?

La destitución de Julian Nagelsmann en FC Bayern München es uno de los grandes bombazos de la temporada pero el joven técnico alemán tendría banquillos muy interesantes en Europa que ocupar. Destaca un club que ya intentó contratarle en el pasado.

¿Es el momento de Nagelsmann en el Real Madrid?

Segundo en Bundesliga y en cuartos de final de Champions League y DFB Pokal, Nagelsmann no esperaba que FC Bayern le destituyera en el último parón de selecciones. Para su fortuna, de cara al mercado sigue siendo uno de los técnicos más deseados. Joven e innovador tácticamente, ya hubo un equipo en el pasado del mismo caché de FC Bayern que intentó atarle y que ahora se ha convertido en el posible mejor destino.

Ese equipo es el Real Madrid. Años antes de recalar en Múnich, Los Merengues tantearon a Nagelsmann pero este rechazó porque no se sentía suficientemente preparado para aceptar ese reto. A final de esta temporada todo apunta a que se abrirá una vacante en el banquillo del Santiago Bernabéu, con un Carlo Ancelotti cuya continuidad pende de un hilo por los malos resultados en liga.

La Premier League o PSG también pueden ser opciones

En caso de no acabar en la capital española, también puede encontrar trabajos más que interesantes en otros países. Thomas Tuchel, quien apunta a ser su sustituto en Múnich, había sido contactado recientemente por Tottenham según Sky Alemania y el medio afirma que los londinenses estarían considerando hablar con Nagelsmann de cara a la próxima temporada ante una muy posible salida de Antonio Conte. Además, el banquillo de Paris Saint-Germain es otro que podría quedarse libre por la eliminación en Champions League del equipo de Christophe Galtier a manos, precisamente, de FC Bayern.

La probabilidad de que Nagelsmann se tome un tiempo alejado del área técnica tras su despido de FC Bayern también es alta. Pero si decide no esperar y tomar un nuevo empleo para la próxima temporada, no hay duda de que no faltarán ofertas sobre su mesa.