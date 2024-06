Alemania supera a Dinamarca tras el diluvio y pasa a cuartos de la Eurocopa

Entre los relámpagos, Alemania consiguió el pase a los cuartos de final de la Eurocopa con un 2:0 sobre Dinamarca. En un encuentro donde ambos equipos lo pasaron bien atacando y bastante mal defendiendo, y que incluso se suspendió temporalmente por una tormenta eléctrica durante el primer tiempo, dos goles de Havertz de penalti y Musiala dieron la victoria para los anfitriones.

Muchas ocasiones, mucha tormenta, no tanta efectividad

Después de la calma viene la tempestad y Alemania lo vivió en el sentido metafórico y en el literal. Después de una fase de grupos relativamente tranquila, salvo el pequeño susto en la última jornada contra Suiza, llegaba el fuego real de las eliminatorias contra una Dinamarca que, si bien no brilló en su grupo, sí se mostró correosa. Nagelsmann mantuvo su núcleo de titulares con ligeros cambios, sustituyendo al sancionado Tah por Schlotterbeck y a Mittelstädt por Raum. Havertz siguió de titular en la delantera y lo más destacable fue la ausencia de Wirtz en ataque, reemplazado por Sané.

La tónica del encuentro desde el comenzó fue sencilla, nadie se sentía cómodo defendiendo y todos atacando. Los alemanes se pudieron poner por delante con un córner que cabeceó Schlotterbeck dentro de la portería pero que se anuló por una falta de Kimmich en el área. Schmeichel fue salvador durante el arreón inicial de los locales pero pasados los 20 minutos, cuando los daneses pudieron avanzar, también crearon peligro. La primera de sus ocasiones claras vino de la mano de Eriksen, que junto a Hojlund y Skov Olsen generó muchos nervios a Schlotterbeck y Rüdiger.

Cuando más equilibradas estaban las fuerzas llegó la verdadera tormenta. Michaell Oliver detuvo durante veinte minutos el partido mientras diluviaba y algunos aficionados, viendo las cataratas que caían de la cubierta del Signal Iduna Park, aprovechaban para darse un baño. Con el regreso llegó la ocasión más clara para los visitantes, un contraataque que salvó Neuer in extremis contra Hojlund. El 0:0 era engañoso para ambos lados.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Alemania pudo dar el paso hacia adelante y Dinamarca se secó

El segundo tiempo empezó igual que el primero, con un gol anulado. Esta vez habían marcado los nórdicos tras otro centro al área, pero no valió por un milimétrico fuera de juego previo. Andersen, que pudo ser el héroe de haber contado el tanto, rápidamente se convirtió en villano ya que, unos pocos minutos después, provocó un penalti por mano. Havertz no falló desde los once metros y Dinamarca, al igual que la lluvia que cayó, se fue secando.

Si bien Hojlund volvió a tener una ocasión clara de gol y pudo poner el empate, el combinado danés no podía aguantar su línea defensiva cuando tenía que tomar riesgos. La lentitud de sus centrales hizo que se sucedieran varios pases filtrados que dejaban a los atacantes de Alemania solos contra Schmeichel. Havertz y Sané no supieron convertir pero Musiala, en el minuto 68, puso el 2:0 definitivo. Los últimos esfuerzos del rival por empatarlo no llegaron a nada e incluso pudo caer el 3:0 de las botas de Wirtz aunque, al igual que con Schlotterbeck y Andersen, su gol no contó por fuera de juego.

En un partido caótico por la poca fiabillidad defensiva y la tormenta, Alemania supo mantener la compostura y ya está en los cuartos de final de la Eurocopa. Mañana domingo conocerá quién será su rival, si España o Georgia, pero ya está un poco más cerca de la gloria.