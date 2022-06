Alemania, tres empates consecutivos y un nuevo desafío ante Italia

Alemania todavía no sabe lo que es la victoria en la Nations League y esta noche se pondrá nuevamente a prueba ante Italia.

Un momento de mucha duda

No cabe ninguna duda que desde que asumió en el banquillo de Die Mannschaft, este es el momento más difícil para Hans-Dieter Flick. Ya ha jugado la primera vuelta de la fase de grupos y todavía no ha podido concretar ninguna victoria y las críticas no tardan en llegar. Incluso, muchos ya mencionan que nada ha cambiado con respecto al equipo que lideraba Joachim Löw.

Ahora bien, en este sentido, disentimos. Si bien se repite el 1:1 como resultado en todos los partidos, esta selección está haciendo una buena tarea defensiva, por citar un ejemplo. Sin embargo, lo que falta es la frescura en el ataque que se necesita para sorprender defensas cerradas como las que habitualmente enfrenta. Y más en el detalle, la falta de una referencia como centrodelantero cada vez pesa más a pesar de contar con Kai Havertz y Timo Werner en esa zona.

¿A qué Italia se enfrenta esta Alemania?

En la noche europea de hoy, Alemania recibirá en el Borussia-Park de Mönchengladbach a Italia. Los dirigidos por Robert Mancini llegaron en el peor momento de los últimos años a la Nations League. No solo quedaron afuera del Mundial de Qatar 2022, sino que en su competición más reciente perdieron, con baile incluido, a partido único con Argentina.

Ahora bien, en la presente competencia acumulan una victoria ante Hungría, que parece ser el seleccionado más débil, y dos empates en la ida contra Alemania e Inglaterra. Lo que si se puede ver es que Mancini está llevando a cabo el recambio generacional sin importarle mucho el resto. Los últimos antecedentes provocaron que sea más atrevido en este sentido y ahora juega el que está mejor y no el de más renombre.

Alemania tendrá un duro desafío ante los tanos. Empero, tiene la obligación de quedarse con los tres puntos porque pasaría a ser primero del grupo y para reafirmar el trabajo realizado en el nuevo ciclo del entrenador Flick.