Alemania triunfa en el debut de Nagelsmann como entrenador

Alemania venció por 1:3 a Estados Unidos en la gira por Norteamérica y Nagelsmann sonríe en su debut como entrenador.

Un primer tiempo errático

No cabe ninguna duda de que este encuentro para cualquier no significaba mucho. Apenas un amistoso en una gira que todo el país desaprobó por calendarios no tenía un tinte especial. Sin embargo, el debut de Nagelsmann motivaba a que todo el mundo este detrás de la pantalla viendo a la selección.

Y por mala suerte, la tarde en Estados Unidos no empezó bien debido a que Pulisic puso en ventaja al equipo local al minuto 27. Los Teutones estaban haciendo un mejor partido y la crítica era que no terminaban de ejecutar las ocasiones, que un jugadón de Leroy Sané dejó solo contra al arco a Gündogan para que ponga la igualdad y calme las aguas.

En el segundo tiempo, apareció Füllkrug para un debut feliz de Nagelsmann en Alemania

Ya en la segunda mitad, Alemania salió con otra actitud porque sabía que debía ganar el partido para que los fantasmas de Hansi Flick no volvieran a aparecer. Y así fue como Niclas Füllkrug que no tuvo su mejor primera mitad, coja esa efectividad que lo caracterice y diga que el resultado es 1:2. Sin dudas, párrafo aparte para el delantero de Borussia Dortmund que lleva 10 partidos en Alemania con ocho goles y dos asistencias. Números de ensueño.

Ahora bien, para concretar la sonrisa final, tres minutos después de ello apareció Jamal Musiala y firmó el 1:3 final que terminó con la sonrisa del flamante técnico. Por fin, parece salir el sol en suelo alemán.