Alexander Nübel podría volver al FC Bayern München, pero a todo o nada

Alexander Nübel buscaría convertirse definitivamente en el portero titular de FC Bayern München, a costa de Manuel Neuer. Si no, se irá nuevamente del equipo.

Sommer es la gran opción, pero…

Por el momento, lo único que cuenta para los bávaros es la segunda mitad de la temporada, donde todo se pone en juego, incluyendo la Liga de Campeones. Con especial atención al enfrentamiento de octavos de final ante el Paris St. Germain, el Rekordmeister quiere prepararse para lo que viene.

El tema de la portería en el FC Bayern sigue siendo complicado y explosivo desde el accidente de Manuel Neuer. Según la información de Kicker, el #1 definitivamente quiere volver al arco por lo que su objetivo es la remontada para la temporada 2023/24. Con este fin, elaboró ​​un plan de rehabilitación detallado con los médicos y fisioterapeutas.

Como ya hemos informado últimamente, Yann Sommer, del Borussia Mönchengladbach, sigue siendo el candidato ideal para los próximos cinco meses de campaña. Las negociaciones son difíciles, pero aún no han terminado. Además, él personalmente ve la mudanza a Múnich como un gran paso.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Nübel podría anotarse un regreso

Pero ante la posibilidad de no llegar a un trato con Los Potros, el FC Bayern ya trabaja en un posible plan B: Alexander Nübel. El guardameta del AS Mónaco dijo conscientemente que un regreso al club no tenía sentido para él mientras Neuer sea el dueño del arco, pero su codicia podría llevarlo a replantearse este nuevo escenario. Después de todo, su objetivo siempre ha sido quedarse con la portería del Allianz Arena.

Esta oportunidad se le presentaría al menos en el próximo medio año. Sin embargo, ante el inevitable regreso, Nübel y Neuer no volverán a coexistir juntos en la institución muniquesa. Esto quiere decir que el arquero de 26 años tendría que buscar un nuevo equipo nuevamente si Manu vuelve para el verano.

¿Una oportunidad para, por fin, asentarse de forma definitiva o verá al club como una vidriera en donde mostrarse al resto de Europa? Tan solo habrá que estar atentos en el caso de que el plan B cambie de letra.