Hans-Joachim Watzke presiona a Youssoufa Moukoko en busca de un acuerdo

El director general del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, subrayó que el contrato de Youssoufa Moukoko no se prorrogará a cualquier precio.

WATZKE NO QUIERE QUE LA NOVELA DE MOUKOKO SE LE VAYA DE LAS MANOS

Sin dudas, la novela del invierno es la de Moukoko. Tanto jugador como club han estado regateando desde hace un tiempo en las conversaciones por un nuevo contrato y, aunque en el seno del Dortmund hay expectativa para quedarse con el jugador de 18 años (cuyo acuerdo vence este verano), Watzke declaró que hay ciertos límites a lo que la institución aurinegra puede ofrecer:

“Es legítimo que ahora esté tratando de conseguir una buena posición para sí mismo. Pero también es legítimo que tengamos nuestras ideas. Y si no coinciden, nuestro vínculo no continuará. Esa es la última consecuencia, que también puede suceder. Pero, por supuesto, esperamos que se quede con nosotros”.

NO REPROCHA AL JUGADOR POR SUS RECLAMOS SALARIALES

Al canal Sky Sport, el directivo también agrego que no cree que Moukoko prorrogue su contrato por lealtad. Pero no porque el futbolista no tenga ese sentimiento, sino «porque el negocio es simplemente como es»:

«La gratitud no es una moneda corriente en el fútbol profesional, lamentablemente. Pero eso no se lo reprocharé a nadie».

Las declaraciones de Watzke ocurren en medio de las negociaciones entre la directiva del BVB y el agente de Moukoko, Patrick Williams; actualmente en curso en el campo de entrenamiento del equipo en Marbella. Según Sport1, tras una nueva oferta del Borussia, se espera por una contraoferta que podría acercar todo a la tan ansiada firma de extensión.