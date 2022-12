Alexander Nübel volvería a FC Bayern si es titular a largo plazo

La inesperada lesión de Manuel Neuer ha encendido todas las alarmas en FC Bayern München. El club bávaro necesita un nuevo portero para el resto de la temporada y podría ser la gran oportunidad de Alexander Nübel, que regresaría de su cesión en Mónaco sólo con una condición.

A Nübel se le abre la puerta del Bayern en el momento más inesperado

Manuel Neuer es, indiscutiblemente, amo y señor de la portería de FC Bayern München. Las pocas veces que no ha defendido los tres palos de Los Bávaros, siempre ha sido por lesión. Esta vez no ha sido la excepción pero, a diferencia de otras ocasiones, hay otro portero además de Ulreich en la recámara.

Fichado en 2020 como agente libre del Schalke, Alexander Nübel iba a protagonizar el recambio generacional en la portería, en un momento en el que parecía que a Neuer le quedaba poco para la retirada. Ese relevo nunca llegó y, para contentar a todas las partes, se acordó una cesión con el Mónaco. Muchos habían perdido a Nübel de vista desde entonces. Ahora, ante esta emergencia, puede ser su momento.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en nuestro canal de Spotify.

Nübel sólo quiere volver si va a tener más oportunidades la próxima temporada

A inicios de temporada, Nübel quería saber qué iba a ser de su futuro cuando acabara su cesión en la Ligue 1. El ex-Schalke sólo quería volver al FC Bayern si va a tener minutos en el largo plazo. Y su idea no ha cambiado. Sky Alemania afirma que Nübel está dispuesto a volver a Múnich en enero, pero no quiere regresar al banquillo cuando Neuer se recupere. En Baviera tendrán que prometer mucho si buscan convencerle para que deje el Mónaco, donde ahora mismo está muy asentado.

Las promesas que le hizo al Bayern a Nübel y que no se cumplieron han provocado que el arquero ya no se fíe. Ha pasado tanto tiempo esperando su oportunidad en Múnich que ahora ya no la necesita. No será fácil cambiarle de planes.