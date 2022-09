Nübel quiere volver a salir de FC Bayern si continúa Neuer

Alexander Nübel tiene claro que no volverá a FC Bayern München para seguir siendo el suplente de Manuel Neuer. El arquero alemán acabará su cesión en el Mónaco en 2023 y quiere seguir teniendo muchos minutos en portería, y no le importaría irse de nuevo de Baviera si no los tiene allí.

Nübel no quiere seguir viviendo a la sombra de Neuer

Uno de los mejores porteros de la Ligue 1 en este momento es Alexander Nübel. El guardameta de 25 años llegó a FC Bayern München en 2020 tras mostrar un muy buen nivel en el Schalke 04, con la esperanza de ocupar la portería del Allianz Arena los siguientes años. El apodado como muchos como ‘nuevo Neuer’, se llevó un jarro de agua fría a su llegada a Múnich, y es que nunca tuvo la oportunidad de pelear por minutos ante el capitán de Los Bávaros. En 2023 terminará su cesión de dos temporadas en Mónaco y, si nada cambia, a su retorno seguirá siendo el eterno suplente.

La situación en la portería del FC Bayern sigue siendo clara con Neuer pero Nübel busca muchos minutos la próxima campaña. En declaraciones a getfootballnewsfrance.com y que anteriormente también había dejado caer a Kicker, no quiere volver a Baviera para quedarse de nuevo en el banquillo.

“El tiempo de juego es lo más importante. Si Manuel sigue en el Bayern vinculado hasta 2024, no tiene sentido que yo vuelva. Tengo contrato allí pero creo que para el Bayern no tiene sentido mantenernos a Neuer y a mí.”

El dilema del relevo en la portería vuelve a FC Bayern

Durante años se vienen preguntando los aficionados cuánta cuerda le queda a Manuel Neuer. Parecía que, cuando se fichó a Nübel, el FC Bayern ya se preparaba para darle pronto un relevo generacional a la portería, pero un nuevo subidón del rendimiento del capitán, que sigue siendo titular con la Selección Alemana, canceló todos los planes. Ahora Neuer sigue rindiendo igual de bien pero ya tiene 36 años y, cuando acabe su contrato, tendrá 38. A una edad similar se marchó la anterior leyenda bajo palos del club, Oliver Kahn, dejando un vacío en la portería que ninguno de sus sucesores hasta Neuer pudo llenar como se requería.

Las puertas de la titularidad en Múnich no están cerradas para Nübel en el medio plazo pero está dejando claro que no quiere esperar más. El Bayern tendrá que meditar bien cómo actuar si es que quiere que el reemplazo para la portería que llevan tanto tiempo guardando no se marche sin haber tenido siquiera su oportunidad.