Alphonso Davies se perdería el final de temporada con FC Bayern

La espiral de malas noticias continúa para FC Bayern München. En la última derrota en casa de Mainz 05, Alphonso Davies salió sustituido en los primeros minutos por molestias musculares y desde Alemania afirman que la temporada ya habría llegado a su fin para el lateral canadiense.

Una lesión para Alphonso Davies en el peor momento de la temporada

El último encuentro de FC Bayern München ha terminado de confirmar el mal momento por el que pasa el conjunto de Thomas Tuchel. Los Bávaros perdieron el liderato de Bundesliga tras caer en Mainz por 3:1, en un encuentro donde poco o nada salió como planeaban. La lesión de Alphonso Davies fue un mal presagio y, para colmo, podría ser su última aparición de la temporada con el club muniqués.

En un comunicado oficial, Bayern ha confirmado que Davies sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo pero no ha dado una fecha posible para su regreso, encendiendo todas las alarmas.

Fuentes del diario BILD afirman que el lateral canadiense podría estar fuera de los terrenos de juego por seis semanas, lo que le haría perderse las últimas cinco jornadas de Bundesliga y poner fin a su temporada.

La defensa de FC Bayern, cada vez más debilitada

Sin Davies, FC Bayern afronta el tramo final de Bundesliga con una baja muy importante en la parcela defensiva porque ya no le quedan laterales izquierdos. Tras la lesión de Lucas Hernández en el Mundial, el canadiense era la única opción natural para el puesto y ahora Tuchel deberá improvisar. Si el técnico apuesta por una línea de tres centrales puede utilizar a alguno de los extremos, como hacía Nagelsmann con Kinsgley Coman, como su carrilero izquierdo. Si no, todo apunta a que Cancelo o Mazraoui deberán jugar a pierna cambiada en esa posición. Cada vez más problemas para un Bayern que teme no levantar ningún título esta temporada.