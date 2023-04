Oliver Kahn, crítico con la actitud de la plantilla de FC Bayern

El criticismo a todos los sectores de FC Bayern München es mayor que nunca por las eliminaciones en Copa y Champions League, y la última derrota en Bundesliga en casa de Mainz 05 ha echado aún más leña al fuego. Oliver Kahn criticó la actitud de los jugadores al dejarse remontar.

«El rival quería ganar el partido. No vi eso en nuestro equipo»

En tan sólo un mes FC Bayern ha pasado de ser un aspirante a triplete a perder el liderato de la Bundesliga, el único título que aún pueden levantar. La remontada de Mainz 05 en la última media hora de juego, que se terminó llevando el partido por 3:1, ha hecho que una leyenda y figura clave en los despachos del club como Oliver Kahn cargue contra sus propios jugadores ante los micrófonos. En declaraciones postpartido, afirmó que el equipo no jugó para ganar el campeonato.

«Me pregunté en la segunda parte: ¿Qué equipo quiere ser campeón de Alemania? ¿No es el otro equipo que vestía de rojo? El rival luchó cada centímetro y quería ganar el partido. No vi nada de eso en nuestro equipo.»

Los Bávaros ya no dependen de sí mismos para levantar la Bundesliga, y es que deben ganar los últimos cinco partidos y esperar que Borussia Dortmund se deje puntos por el camino. Para Kahn, quedarse sin títulos a final de temporada sería «un desastre».

La actualidad del fútbol alemán la encuentras también en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

El puesto de Oliver Kahn pende de un hilo

Si bien ya caen dardos internamente dentro del club, la gerencia de Oliver Kahn está acumulando la mayoría de críticas. La destitución de Nagelsmann para traer a Tuchel el banquillo del Allianz Arena no ha tenido el efecto esperado y en estas fechas clave se está demostrando que la plantilla tenía agujeros como la delantera que no se han cubierto debidamente. Aunque la leyenda de FC Bayern no se ve renunciando a su cargo en la directiva y quiere empezar a trabajar en la próxima temporada, a finales de mayo habrá una reunión que se defina su futuro. Conseguir la Bundesliga puede ser su salvavidas tras un año que parecía prometedor pero que se ha tornado en pesadilla.