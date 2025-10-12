Alphonso Davies y su lesión: «Lo más difícil de la rehabilitación ya ha pasado»

Alphonso Davies habló sobre su recuperación de la lesión que lo ha dejado fuera de juego del FC Bayern München y de Canadá desde marzo.

«Ahora todo pinta bien»

Lento, pero en progreso. Así, Alphonso Davies está cada vez más cerca de regresar de la lesión de ligamento cruzado que sufrió en el partido del tercer y cuarto puesto de la CONCACAF Nations League para Canadá a fines de marzo. En una entrevista con la web oficial del FC Bayern, el lateral declaró:

«Estoy corriendo y entrenando bien. Solo necesito ganar un poco más de masa muscular en la pierna derecha. Cuando los médicos me dijeron cuánto tiempo podría tardar después de la lesión, pensé: ‘Vaya, va a ser un largo camino’. Pero ahora todo pinta bien».

Al recordar su largo camino en la rehabilitación, reflexionó sobre lo que ha sido un período difícil para él, especialmente de forma mental:

«No sirve de nada agachar la cabeza y quejarme o sentir lástima por mí mismo. Lesiones como esta son parte del deporte. Lo único que puedo hacer ahora es recuperarme. No tan rápido, pero sí con la mayor constancia posible, para que ojalá no vuelva a ocurrir. El proceso es más difícil mentalmente que físicamente. Los músculos se recuperan solos, pero no saber cuánto tiempo estarás de baja ni si podrás hacer ciertas cosas es difícil. A veces el cuerpo dice: ‘No aguanto más’. Entonces hay que ser mentalmente fuerte. Es la única manera de lograrlo. Si no lo haces tú mismo, nadie lo hará por ti».

«Estoy emocionado y con ganas de volver al equipo»

El lateral izquierdo ha estado realizando ejercicios con balón en entrenamientos individuales desde principios de septiembre. Cuando podrá volver a entrenar con el equipo todavía es incierto por el momento. Aun así, Davies encara el futuro con optimismo:

«El futuro pinta bien; lo más difícil de la rehabilitación ya ha pasado. Estoy emocionado y con ganas de volver al equipo y practicar el deporte que amo. Estoy deseando volver al campo con mis compañeros para ayudarles a ganar partidos y luchar por nuestros objetivos».