Gregor Kobel, rumbo a batir un récord de Yann Sommer en la selección de Suiza

Tras un comienzo complicado, Gregor Kobel podría igualar un récord de imbatibilidad de Yann Sommer en el próximo partido de Suiza ante Eslovenia.

Kobel acalla las críticas iniciales con su juego

Las opiniones estaban divididas cuando Yann Sommer se retiró de la selección nacional de Suiza el verano pasado, convirtiendo a Gregor Kobel en el número 1. Sin embargo, el portero del Borussia Dortmund se ha vuelto indispensable y ya está muy cerca de igualar una marca establecida por su predecesor.

Fue en el amistoso contra Estados Unidos donde Kobel mantuvo su portería a cero por primera vez con la selección suiza. Nunca lo había logrado como titular, ni siquiera en los pocos partidos que jugó como suplente. Desde aquel partido, ha rebosado confianza con su selección, algo que también ha demostrado semana tras semana en el BVB.

Ahora va por un récord de Sommer

Ante Suecia, de nuevo, mantuvo su portería a cero. Y fue el cuarto partido consecutivo sin encajar un gol para el jugador de 27 años; la última vez fue en el minuto 51 del amistoso contra México en junio, que fue victoria por 2:4 para los helvéticos.

Así, suma un total de 375 minutos sin recibir un tanto. Si Kobel permanece invicto contra Eslovenia, igualaría el récord de Sommer de cinco partidos consecutivos sin encajar un gol, que estableció entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017. Kobel llegaría a los 465 minutos como invicto, acercándose a los 529 que mantuvo Sommer en aquel entonces.