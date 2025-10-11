Kimmich y la ironía por jugar de lateral: «También me gusta jugar de portero»

El regreso de Joshua Kimmich al lateral derecho volvió a ser tema de conversación en la selección alemana. El futbolista del Bayern Múnich, conocido por su preferencia por jugar en el mediocampo, restó importancia a la decisión de Julian Nagelsmann de ubicarlo nuevamente en defensa. Alemania goleó 4-0 a Luxemburgo en Sinsheim por las Eliminatorias para la Copa del Mundo, y Kimmich fue una de las figuras destacadas del encuentro.

El futbolista de 30 años volvió a ocupar la posición donde se formó profesionalmente, mostrando su habitual inteligencia táctica y precisión en los pases. Aunque en el Bayern suele actuar como mediocampista central, la necesidad de la selección en el sector derecho obligó a Nagelsmann a reubicarlo. Lejos de generar polémica, Kimmich tomó la situación con humor y madurez, asegurando que está dispuesto a jugar donde el equipo lo necesite.

Kimmich acepta su rol en la defensa y destaca la flexibilidad táctica del equipo

Al finalizar el encuentro, Kimmich dialogó con los medios y bromeó con las preguntas sobre su posición. “Genial”, respondió cuando un periodista mencionó que su regreso al lateral era tema de debate. Luego, entre risas, añadió: “Si me preguntan cuál es mi posición favorita, diré que en el arco”. La actitud relajada del jugador refleja su compromiso con el grupo y su disposición a adaptarse a las necesidades tácticas del seleccionador.

Nagelsmann, quien había dicho hace más de un año que Kimmich debía “supeditarse a la patria”, parece haber encontrado en él la solución temporal a uno de los mayores problemas de Alemania: la falta de un lateral derecho natural. Con su regreso a esa posición, el equipo recupera equilibrio y salida limpia desde el fondo, dos de las grandes virtudes del jugador del Bayern.

Con esta nueva etapa en su carrera, Kimmich demuestra una vez más por qué es uno de los futbolistas más completos y confiables de su generación. Su capacidad para rendir en distintas posiciones y su liderazgo en el campo lo consolidan como una pieza fundamental tanto en su club como en la selección alemana.