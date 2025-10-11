Leon Goretzka presiona por renovar contrato en Bayern

El mediocampista alemán Leon Goretzka atraviesa un momento de incertidumbre en el Bayern Múnich, aunque su deseo es claro: quiere quedarse y ampliar su contrato. El jugador, que se ha identificado plenamente con la institución bávara, ha demostrado en más de una ocasión su compromiso y amor por el club. Sin embargo, el panorama actual dentro del plantel no parece ser el más favorable para su continuidad más allá del próximo verano.

Durante los últimos años, Goretzka ha tenido que luchar constantemente por recuperar su lugar en el once titular, compitiendo con futbolistas de gran nivel. A pesar de los altibajos, su entrega y profesionalismo han sido reconocidos tanto por sus compañeros como por los aficionados. Pero la dirección deportiva del Bayern parece tener otros planes para el mediocampo, y eso podría marcar el final de su ciclo en Múnich.

La competencia interna complica la situación de Goretzka en el Bayern

El Bayern Múnich está apostando por una renovación generacional en el mediocampo, con jóvenes talentos como Aleksandar Pavlović y Noah Bischof, quienes están ganando cada vez más protagonismo. Este cambio de enfoque deja a Goretzka en una posición incómoda, ya que su tiempo de juego se ha reducido considerablemente en los últimos meses.

A pesar de esto, el jugador de 29 años no pierde la esperanza de convencer al cuerpo técnico y a la directiva. Su objetivo es seguir aportando liderazgo y experiencia dentro del vestuario, además de demostrar que sigue siendo una pieza valiosa en los grandes compromisos del club.

Un verano clave para definir el futuro de Leon Goretzka

Todo apunta a que el próximo verano será decisivo para Leon Goretzka. Si bien su intención es continuar en el Bayern, desde el club no descartan una venta para liberar masa salarial y dar espacio a las nuevas promesas. Varios equipos de la Premier League y la Serie A ya han mostrado interés en el mediocampista alemán, quien aún mantiene un gran valor en el mercado europeo.

El desenlace dependerá tanto de su rendimiento en lo que resta de la temporada como de la visión del nuevo proyecto deportivo del Bayern. Por ahora, Goretzka sigue enfocado en rendir al máximo y defender la camiseta que tanto valora, aunque su continuidad en Múnich pende de un hilo.