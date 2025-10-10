Murillo: El nuevo defensa latino que busca FC Bayern

El Bayern Múnich busca reforzar su defensa de cara a la próxima temporada, y el nombre que más resuena en la directiva bávara es el del brasileño Murillo, actual jugador del Nottingham Forest. Según información del periodista Tobias Altschäffl, del medio alemán Bild, el club muniqués considera al zaguero sudamericano como uno de sus principales objetivos, aunque su fichaje no sería sencillo debido a razones económicas y contractuales.

Murillo, la prioridad del Bayern si sale Upamecano

El Bayern Múnich se encuentra en plenas negociaciones para renovar el contrato de Dayot Upamecano, que expira el próximo verano. Sin embargo, el francés ha despertado el interés de grandes clubes europeos como el Real Madrid, Inter de Milán, París Saint-Germain y Liverpool, por lo que su salida es una posibilidad concreta.

Ante ese escenario, la dirigencia alemana ve en Murillo al reemplazante ideal. El defensor brasileño, de solo 22 años, ha mostrado un rendimiento sobresaliente en la Premier League, consolidándose como una de las piezas clave del Nottingham Forest. Su juventud, fortaleza física y capacidad para salir jugando desde el fondo encajan perfectamente con el perfil que busca el conjunto bávaro para reforzar su zaga central.

No obstante, el fichaje de Murillo sería una operación compleja. El jugador tiene contrato vigente con el Forest hasta 2029 y no cuenta con cláusula de rescisión, lo que significa que el Bayern deberá negociar directamente con el club inglés. Además, el traspaso podría implicar una cifra elevada, obligando al campeón alemán a desprenderse de algún futbolista con alto salario para equilibrar las cuentas.

El ascenso de Murillo en Europa

Desde su llegada al Nottingham Forest en 2023, procedente del Corinthians, Murillo se ha convertido en un referente defensivo del equipo inglés. Su desempeño fue determinante para que el Forest lograra una histórica clasificación a la Europa League, tras finalizar en la séptima posición de la Premier League pasada.

Su solidez defensiva, buen juego aéreo y madurez para su edad han llamado la atención de los grandes de Europa, y ahora el Bayern Múnich aparece como el siguiente paso natural en su carrera. Si se concreta el traspaso, Murillo podría convertirse en una de las incorporaciones más importantes del mercado y en el nuevo líder defensivo del conjunto bávaro.