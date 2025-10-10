Thomas Müller será analista de TV en el próximo Mundial

El histórico jugador alemán Thomas Müller asumirá un nuevo desafío en su carrera profesional: se convertirá en comentarista de televisión durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El futbolista del Bayern Múnich acordó una colaboración con Deutsche Telekom, empresa que transmitirá el torneo a través de su plataforma MagentaTV. Con este anuncio, Müller confirma que su futuro estará vinculado a los medios de comunicación, al menos durante la próxima gran cita del fútbol mundial.

Müller llevará su carisma y experiencia a MagentaTV

Según informó la propia compañía, Thomas Müller ofrecerá distintos formatos de contenido durante el torneo. En MagentaTV, el campeón del mundo en Brasil 2014 aportará análisis tácticos, reacciones en directo, comentarios espontáneos y charlas informales junto a otros expertos. Su estilo directo y su amplio conocimiento del juego lo convierten en una de las grandes apuestas de la cadena para atraer al público futbolero durante el evento más importante del planeta.

Además, MagentaTV tendrá una cobertura total del campeonato, con la transmisión en directo de los 104 partidos del Mundial 2026, de los cuales 44 serán en exclusiva. Los restantes 60 encuentros también podrán verse en los canales ARD y ZDF, las principales emisoras públicas de Alemania. Esta alianza garantiza que los fanáticos no se pierdan ningún detalle del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El nuevo rol de Müller tras una carrera legendaria

A sus 36 años, Thomas Müller continúa activo en el Bayern Múnich, pero su incursión en los medios demuestra que ya piensa en el futuro. Reconocido por su sentido del humor, inteligencia táctica y liderazgo, el jugador bávaro aportará una visión privilegiada de lo que ocurre dentro y fuera del campo.

El estreno de Müller como comentarista genera gran expectativa entre los seguidores del fútbol alemán y mundial. Su presencia en MagentaTV promete combinar entretenimiento, análisis profundo y el sello inconfundible de uno de los futbolistas más carismáticos de su generación.