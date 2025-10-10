La polémica cláusula que tiene Guirassy en Dortmund

El delantero Serhou Guirassy vuelve a ser protagonista en el mercado europeo. Tras su llegada al Borussia Dortmund, el atacante guineano no solo se consolidó como una de las figuras del club, sino que también atrajo el interés de varios equipos de élite. Sin embargo, su salida no será sencilla, ya que su contrato incluye una cláusula de rescisión especial que limitará sus opciones para el próximo verano.

Guirassy tiene una cláusula de rescisión válida solo para clubes de élite

Según fuentes cercanas al club, Serhou Guirassy cuenta con una cláusula de rescisión que solo puede ser ejecutada por determinados clubes considerados de élite en Europa. Esta condición, incluida por el Borussia Dortmund en su contrato, busca evitar ofertas de ligas menores o destinos exóticos, como Arabia Saudí, cuyos equipos tendrían que negociar directamente con la institución alemana si desean contar con el jugador.

La cláusula de Guirassy para el próximo verano es ligeramente inferior a la del mercado anterior, una medida que refleja la política flexible del Dortmund para facilitar futuras negociaciones. No obstante, el valor sigue siendo considerable y garantiza que solo equipos con proyectos deportivos sólidos y finanzas estables puedan aspirar a ficharlo.

Un contrato escalonado y vigente hasta 2028

El contrato de Serhou Guirassy con el Borussia Dortmund se extiende hasta el año 2028, lo que ofrece al club una posición de fuerza en cualquier negociación. Además, la cláusula de rescisión está estructurada de forma escalonada: su valor disminuye gradualmente a medida que se acorta la duración del vínculo contractual. Esta estrategia protege al Dortmund mientras brinda al jugador la posibilidad de definir su futuro con mayor libertad en los próximos años.

Con este panorama, el futuro de Guirassy se perfila como uno de los temas más atractivos del próximo mercado. Si continúa con su alto rendimiento en la Bundesliga y en competiciones europeas, varios gigantes del fútbol mundial podrían intentar activar la cláusula, lo que pondría nuevamente al goleador africano en el centro de la escena internacional.