Guirassy llegaría sin problemas a Der Klassiker

Buenas noticias para el Borussia Dortmund: Serhou Guirassy podrá estar disponible para el esperado Der Klassiker frente al Bayern Múnich. El delantero guineano abandonó la concentración de su selección nacional con el permiso tanto del cuerpo técnico de Guinea como del BVB, luego de confirmarse que su país ya no tiene posibilidades de clasificarse al próximo Mundial.

El club alemán, consciente del valor del atacante en el esquema ofensivo, acordó que el jugador mantenga su preparación física en Francia durante los próximos días. Según el departamento médico de la selección guineana, Guirassy se encuentra débil físicamente y necesita recuperar fuerzas antes de volver a la competencia oficial. Sin embargo, los informes desde el entorno del Dortmund aseguran que estará en condiciones de jugar ante el Bayern.

Guirassy apunta a ser clave en el Der Klassiker con el Borussia Dortmund

El encuentro ante el Bayern Múnich es uno de los más esperados de la temporada, y el regreso de Serhou Guirassy representa una gran noticia para el conjunto de Edin Terzić. El delantero africano es uno de los máximos goleadores del equipo y ha sido determinante en los partidos más importantes del año. Su presencia podría marcar la diferencia en un clásico que siempre define mucho más que tres puntos.

A pesar de los problemas físicos detectados por la selección guineana, el cuerpo médico del Dortmund confía en que el jugador podrá entrenarse con normalidad a partir del martes. De mantenerse la evolución positiva, Guirassy será titular frente al Bayern y buscará extender su gran momento goleador en la Bundesliga.

El papel de Guirassy en el Borussia Dortmund

Desde su llegada al club, Guirassy se ha convertido en una pieza fundamental dentro del ataque del Borussia Dortmund. Su potencia, movilidad y capacidad para asociarse con los mediocampistas lo transformaron en uno de los delanteros más completos del torneo alemán. El equipo necesita de su jerarquía para mantener la lucha por el campeonato y enfrentar con confianza al poderoso Bayern.

Todo indica que Guirassy estará listo para el clásico, un duelo que promete ser vibrante y donde el atacante guineano buscará reafirmar su condición de figura en el fútbol europeo.