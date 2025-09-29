Angelo Stiller, el faro del Río Neckar

Tan infravalorado como necesario, nadie pierde de vista el buen hacer de Angelo Stiller, quien podría salir el próximo verano. A nadie se le escapa el buen jugador que es y el tiempo juega a su favor: tiene contrato hasta 2028, es ya internacional con Alemania y tiene una cláusula de 40 millones a partir del próximo 1 de julio, aunque es eliminable si el club le paga dos millones, movimiento lógico visto su nivel y ante el que él no puede decir que no.

Angelo Stiller, un jugador que lo abarca todo

Defiende, ataca, despeja y organiza, así es Angelo Stiller. Célebre por su nariz, causada por una operación de labio leporino, su fútbol es igual de delicado que una cata de vino estugardo. No por nada es el mejor jugador del Stuttgart de Hoeness, que ya va quinto en la Bundesliga y debutó en Europa League ganando 2-1 al Celta (partido donde el alemán dio una asistencia para el segundo gol de su equipo), así que los de Baden-Württemberg han arreglado su pobre comienzo de temporada, todo ello pese a salir Woltemade, un gran socio para Angelo.

Así, la batuta del equipo alemán corre a cargo del ex-mediocentro del Hoffenheim y en el juego de su equipo nada pasa sin que él lo sepa. Siempre bien colocado, enfría el juego cuando debe hacerlo y lo acelera cuando lo considera apropiado. Ayer mismo, con 1-1 en Colonia, corría el minuto 80 cuando sólo él vio el desmarque de Vagnoman a la espalda de los centrales rivales. Con un pase filtrado, el «6» le otorgó el esférico y el lateral hanseático marcó el 1-2, permitiendo a su equipo remontar y mirar ya a cotas altas en la clasificación.

Problemas físicos

No todo iba a ser de color de rosa para el mediocentro con raíces croatas, pues se lesionó dos veces el tobillo y a punto estuvo de estar fuera bastante tiempo, pero se recuperó. Este año, que su equipo disputa hasta tres competiciones y juegan dos partidos por semana con muchísima frecuencia, debería descansar más, algo que no está haciendo y que puede repercutir en su juego, porque la plantilla del Stuttgart no puede permitirse prescindir de él y tampoco tiene una rotación clara en el equipo.

Un futuro prometedor

Stiller es uno de los nombres sobre el papel para reforzar el centro del campo de múltiples equipos de Europa. Similar en su estilo de juego a su compatriota Toni Kroos, el muniqués fue objeto de rumores que lo relacionaban con

Pese al interés no se terminó concretando nada, pero el verano que viene sí apunta a salir a un equipo de primer nivel europeo. Él mismo reconoció hace unos meses, tras salir Wirtz al Liverpool, que le gustaría probar una nueva aventura en el extranjero, haciendo hincapié en que desearía probar el fútbol estadounidense durante algunos años de su carrera.