Los cinco mejores jugadores de la jornada 5 de la Bundesliga 2025/26

Este fin de semana se viene un Eintracht Frankfurt – FC Bayern München y ambos equipos monopolizaron el Top 5 de la jornada 5 de la Bundesliga.

Karl Hein – Werder Bremen

Mantener el arco en cero ante el FC Bayern München se ve una tarea imposible esta temporada y, en una difícil noche para los Verdes, Hein fue la estrella del Bremen en la gran victoria bávara del viernes. A pesar de haber encajado cuatro goles, el estonio de 23 años detuvo ocho disparos a portería, minimizando lo que podría haber sido una goleada para la historia.

Luka Vušković – Hamburger SV

Fue el jugador que más toques de balón tuvo en la quinta jornada de la liga (125 veces) y disputó la mayor cantidad de duelos en su partido (26), ganando un enorme ¡92%! de ellas. Fue el defensor destacado de la fecha en el reñido empate 0:0 del Dino ante Union Berlin.

Harry Kane – FC Bayern München

Ya es fijo: Otra semana, otro doblete, otro récord para Kane al alcanzar los 100 goles con el FC Bayern. Sus cinco remates a portería fueron la mayor cantidad del partido. Además, ya marcó 18 penales consecutivos y diez goles en cinco jornadas, marcas nunca vistas en la máxima división del fútbol alemán.

Can Uzun – Eintracht Frankfurt

Repetimos lo dicho la semana pasada: apunta a ser el Rookie de la Temporada. Uzun participó directamente en ocho disparos, pero (solo) marcó uno y dio una asistencia en el estrambótico partido ante Borussia Mönchengladbach. Aun así, fue suficiente para hacer historia, ya que el adolescente se convirtió en el primer jugador en marcar en cada una de las primeras cinco jornadas de una temporada de la Bundesliga con el Frankfurt.

Farès Chaïbi – Eintracht Frankfurt

Sin embargo, en dicho partido, EL JUGADOR DE LA JORNADA fue para Chaïbi. Jugó un papel fundamental en uno de los partidos más locos de los últimos tiempos, aportando un gol y dos asistencias para que el Frankfurt anotara seis tantos en la primera hora de partido. En total, el centrocampista participó en ocho remates, la mayor cantidad del partido junto a Uzun, en la victoria por 4:6.