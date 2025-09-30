Anselmino cae nuevamente lesionado en Dortmund

El joven defensor argentino Aarón Anselmino no logra dejar atrás sus problemas físicos desde que llegó al Borussia Dortmund. El central de 19 años se había convertido en una de las grandes apuestas del club alemán, pero las lesiones lo mantienen lejos de los terrenos de juego. Su presente preocupa tanto al cuerpo técnico como a la afición, ya que aún no ha podido demostrar todo su potencial en la Bundesliga.

Durante el reciente parón internacional de septiembre, Anselmino sufrió un revés muscular que interrumpió su proceso de recuperación. Cuando parecía listo para regresar a los entrenamientos, una nueva molestia lo volvió a marginar. Esta situación lo deja en una etapa de incertidumbre y complica su adaptación en un fútbol tan exigente como el alemán.

El paso de Anselmino por el Dortmund hasta ahora

Desde su llegada a Dortmund, Aarón Anselmino apenas sumó 75 minutos en cancha, en un partido frente al Union Berlin. Aquella actuación generó ilusión, pero la continuidad nunca llegó. El cuerpo médico trabaja intensamente para que el defensor pueda dejar atrás las lesiones, aunque todavía no hay una fecha concreta para su regreso.

La dirigencia y el entrenador confían en que pueda recuperarse a tiempo para la segunda parte de la temporada, considerando que lo ven como un proyecto a largo plazo. Sin embargo, los contratiempos encendieron la alarma en un club que apostó fuerte por su incorporación.

El fichaje de Anselmino es plena responsabilidad de Kehl y Ricken por improvisar en una posición clave.



En toda su carrera disputó 33 partidos entre Boca, Chelsea y Dortmund. Y por molestias físicas SE PERDIÓ 48 PARTIDOS.



El 60% de su carera se la pasó LESIONADO. pic.twitter.com/jRyGtYPEv1 — José I. Araoz (@Gazpachen) September 30, 2025

Su futuro

Con apenas 19 años, Anselmino tiene todo por delante, pero necesita recuperar la confianza y la regularidad. La Bundesliga requiere intensidad física y ritmo competitivo, dos aspectos que aún no pudo consolidar por sus constantes lesiones.

Los próximos meses serán determinantes para definir el futuro inmediato del defensor argentino. Si logra recuperarse por completo, el Borussia Dortmund podrá contar con un futbolista que promete ser una pieza clave en la defensa. De lo contrario, su etapa europea podría volverse cuesta arriba antes de tiempo.