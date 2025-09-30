El Eintracht Frankfurt: águilas que pican sin miedo
Toppmöller y su Escuadrón Suicida no le temen a nada y saben que al fútbol se gana marcando más goles que el rival. Después de perder a Marmoush y Ekitiké en traspasos millonarios, el equipo del Meno ha tenido que reinventarse y vaya si lo ha hecho: los galones a Can Uzun le han sentado de maravilla al equipo, que es una máquina de hacer goles. Además, el fichaje de Burkardt y el buen hacer del ex-delantero del Mainz hacen que Eintracht Frankfurt sean realmente peligrosos como rivales.
Por otro lado, el conjunto del Deutsche Bank Park tiene un debe importante: su defensa. Pese a nombres como Robin Koch, el equipo no termina de carburar en fase defensiva y le generan bastante peligro.
Veneno en ataque
El Eintracht Frankfurt es el segundo equipo más goleador de la Bundesliga (17 goles a favor, sólo por debajo del Bayern, que lleva 22), pero también el segundo más goleado (13 goles en contra, 14 lleva el Werder Bremen). En su último partido de Bundesliga ganó 4-6 en Mönchengladbach, aunque llegó a ir 0-6.
Es un rival complicado, aunque el Atlético tiene el factor campo a favor.
Los equipos alemanes siempre son difíciles (que se lo digan al Barcelona, por ejemplo), compiten bien en Europa y la presión la tienen los madrileños, sobre todo tras perder en Anfield.
No va a ser cómodo para los del Cholo, aunque es cierto que el Metropolitano se crece en noches europeas y que llegan muy lanzados al encuentro tras ganar el derbi de Madrid de manera aplastante y merecida.
Plan de juego
Toppmöller ha tenido que reinventarse tras perder a Marmoush y Ekitiké, pero entre Uzun, Burkardt y Dōan lo ha solucionado.
Su propuesta es eminentemente ofensiva y el Atlético sufrirá atrás, pero los del Meno dejan mucho que desear en defensa por su propuesta de juego, así que los colchoneros podrán aprovechar las contras para crear peligro.
Las amenazas de Eintracht Frankfurt
Si hablamos de jugadores peligrosos en el Eintracht de Frankfurt, no se puede obviar de ninguna forma a Can Uzun.
El bávaro es el mejor jugador de su equipo y no para de crecer a pasos agigantados: eléctrico e inagotable en cuanto a talento, es imposible quitarle la pelota, tiene el gol entre ceja y ceja cuando encara y tiene oportunidad para ver la portería.
Además, genera oportunidades para sus compañeros y nunca negocia el mirar hacia la meta rival.
Canterano del Nürnberg e internacional por Turquía, pinta a ser la próxima gran venta del conjunto del Meno.
Jugadores destacados
Además de los ya mencionados Robin Koch, Jonathan Burkardt y Can Uzun, el Eintracht también dispone de activos a los que no conviene perder de vista tales como Hugo Larsson o Ritsu Dōan, que llegó este verano procedente del Freiburg y está haciendo una gran temporada.