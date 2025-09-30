El Eintracht Frankfurt: águilas que pican sin miedo

Toppmöller y su Escuadrón Suicida no le temen a nada y saben que al fútbol se gana marcando más goles que el rival. Después de perder a Marmoush y Ekitiké en traspasos millonarios, el equipo del Meno ha tenido que reinventarse y vaya si lo ha hecho: los galones a Can Uzun le han sentado de maravilla al equipo, que es una máquina de hacer goles. Además, el fichaje de Burkardt y el buen hacer del ex-delantero del Mainz hacen que Eintracht Frankfurt sean realmente peligrosos como rivales.

Por otro lado, el conjunto del Deutsche Bank Park tiene un debe importante: su defensa. Pese a nombres como Robin Koch, el equipo no termina de carburar en fase defensiva y le generan bastante peligro.

Veneno en ataque

El Eintracht Frankfurt es el segundo equipo más goleador de la Bundesliga (17 goles a favor, sólo por debajo del Bayern, que lleva 22), pero también el segundo más goleado (13 goles en contra, 14 lleva el Werder Bremen). En su último partido de Bundesliga ganó 4-6 en Mönchengladbach, aunque llegó a ir 0-6.

Es un rival complicado, aunque el Atlético tiene el factor campo a favor.

Los equipos alemanes siempre son difíciles (que se lo digan al Barcelona, por ejemplo), compiten bien en Europa y la presión la tienen los madrileños, sobre todo tras perder en Anfield.

No va a ser cómodo para los del Cholo, aunque es cierto que el Metropolitano se crece en noches europeas y que llegan muy lanzados al encuentro tras ganar el derbi de Madrid de manera aplastante y merecida.

Plan de juego