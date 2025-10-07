Eintracht Frankfurt fija el precio de Can Uzun

El futuro de Can Uzun comienza a ser uno de los temas más comentados del fútbol alemán. Según informó Sky Alemania, el Eintracht Frankfurt ha decidido fijar un precio de venta de 80 millones de euros por el joven delantero turco, ante el creciente interés de varios clubes de la Premier League. Con apenas 19 años, Uzun no tiene cláusula de rescisión en su contrato, el cual se extiende hasta 2029, lo que le da al club alemán el control absoluto sobre cualquier negociación.

El impresionante rendimiento de Uzun en esta temporada ha despertado la atención de toda Europa. En apenas nueve partidos, el atacante ha registrado seis goles y cuatro asistencias, demostrando una madurez futbolística poco común para su edad. Su capacidad goleadora, sumada a su visión de juego y movilidad en el ataque, lo han convertido en una pieza fundamental del equipo y en uno de los futbolistas más prometedores del continente.

El Eintracht Frankfurt, consciente de su creciente valor de mercado, busca aprovechar el interés extranjero de manera estratégica. No sería la primera vez que el club capitaliza a una de sus figuras, ya que recientemente vio partir a Omar Marmoush y Hugo Ekitiké rumbo a la Premier League.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Frankfurt ya piensa en el reemplazo de Uzun

Ante la posibilidad de una futura venta, el Frankfurt ya analiza alternativas para reemplazar a Can Uzun. Según Sky Alemania, el club mantiene en su radar al delantero danés William Osula, actualmente en el Newcastle United. El conjunto alemán intentó ficharlo durante el pasado mercado de verano, pero la negociación se cayó en el último día. Sin embargo, se espera que los contactos se retomen pronto, ya que el SGE habría alcanzado un principio de acuerdo con el jugador.

El único obstáculo sería el monto exigido por el club inglés: 30 millones de euros, cifra que el Eintracht considera elevada pero asumible en caso de concretar la salida de Uzun.

Con su juventud, talento y proyección, Can Uzun se ha transformado en el nuevo tesoro del Eintracht Frankfurt. Su explosión goleadora y su cotización récord no solo reflejan su presente brillante, sino también el enorme futuro que tiene por delante en el fútbol europeo.