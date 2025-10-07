Real Madrid y Bayern vigilan la situación de Nico Schlotterbeck

Según informó el diario alemán Bild, Nico Schlotterbeck ha puesto sus condiciones para extender su contrato con el Borussia Dortmund. El defensor central, que regresó recientemente tras una lesión de menisco, pretende recibir 10 millones de euros garantizados por temporada. Esta cifra lo colocaría entre los jugadores mejor pagados del plantel, acercándose al salario de Niklas Süle, quien percibe cerca de 14 millones de euros anuales y está próximo a finalizar su vínculo con el club.

El Dortmund ya ha iniciado conversaciones con el entorno del futbolista, pero las negociaciones no parecen tan sencillas como se esperaba. El propio Schlotterbeck insinuó que una renovación no es inminente: “Para ser honesto, no creo que sea tan pronto que pueda extender mi contrato”. Con estas declaraciones, el internacional alemán deja en claro que desea evaluar con calma su futuro y las aspiraciones del equipo antes de comprometerse a largo plazo.

Schlotterbeck quiere garantías deportivas antes de firmar su extensión

Más allá del aspecto económico, Schlotterbeck busca señales claras de que el Borussia Dortmund puede volver a ser un equipo competitivo y ganador de títulos. El jugador, que se ha consolidado como líder de la defensa, desea formar parte de un proyecto ambicioso. De no percibir ese compromiso, podría considerar seriamente cambiar de destino.

En este sentido, grandes clubes europeos ya han mostrado interés en el zaguero. Bayern Múnich y Real Madrid aparecen entre los posibles candidatos a ficharlo si las conversaciones con el Dortmund no prosperan. A pesar de que su contrato actual vence en 2027, una falta de acuerdo podría obligar al conjunto alemán a venderlo en el próximo mercado de verano para evitar perder valor en el futuro.

Por ahora, el futuro de Nico Schlotterbeck en el Borussia Dortmund permanece incierto. Lo que está claro es que el jugador quiere ser reconocido tanto económica como deportivamente. Si el Dortmund aspira a retener a su pilar defensivo, deberá responder a sus exigencias salariales y, sobre todo, demostrar que puede competir al más alto nivel nuevamente.