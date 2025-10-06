Julian Brandt parece haber decidido su continuidad en el Borussia Dortmund

El futuro de Julian Brandt es incierto, ya que su contrato con Borussia Dortmund termina en unos meses. Sin embargo, ya parece haber tomado una decisión.

Decisión tomada a puertas cerradas

Aunque los directivos del Borussia Dortmund destacan regularmente lo importante que es Julian Brandt para el equipo, la respuesta a la pregunta sobre su futuro es siempre la misma: quieren esperar a ver cómo va la temporada y solo charlar sobre su renovación más adelante.

El propio futbolista expresó recientemente sentimientos similares tras la victoria ante Mainz 05, en el que marcó el gol de la victoria con dos asistencias:

«Si hay algo en lo que no estoy pensando ahora mismo, es en mi contrato. No tenemos que hablar de eso hasta el invierno».

Pero, en secreto, el jugador de 29 años parece haber decidido hace tiempo qué le depara el futuro. Según informa Bild, Brandt claramente quiere extender su contrato con el BVB. Se siente «completamente a gusto» en Dortmund, donde reside desde su llegada en el verano de 2019.

Esta información se condice con lo revelado por WAZ, quienes afirmaron que Brandt bloqueó todas las consultas durante el último período de transferencias y nunca entró en conversaciones con otros clubes, ya que solo estaba interesado en quedarse en Dortmund.

Pero Dortmund solo renovará a Brandt si su rendimiento es bueno

De todas formas, que la directiva aurinegra le conceda una extensión depende completamente de él mismo. Después de todo, los directores deportivos Lars Ricken y Sebastian Kehl insistieron repetidamente en que la constancia es un requisito indispensable para quedarse. «Sabemos lo que tenemos con Jule. Todos tienen tiempo para demostrar que quieren quedarse en el Borussia Dortmund», declaró Kehl. «También me imagino una renovación de contrato, si el rendimiento es el adecuado», añadió Ricken.

Con tres goles en los últimos tres partidos, Brandt ha vuelto a jugar con mucha intensidad últimamente. Y hasta el entrenador Niko Kovač está seguro de que Brandt también será un valor añadido para su equipo la próxima temporada:

«Espero que se quede aquí mucho tiempo».