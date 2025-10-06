Los cinco mejores jugadores de la jornada 6 de la Bundesliga 2025/26

El duelo VfB Stuttgart – FC Heidenheim nos dejó a la mayoría de los jugadores destacados en nuestro Top 5 de la jornada 6 de la Bundesliga.

Diant Ramaj – FC Heidenheim

Otra semana más en el que un portero se destaca por evitar una derrota más dura. Ramaj salvó siete tiros a puerta en la derrota por 1-0 ante el VfB Stuttgart, siendo el guardameta con mejor marca en la jornada 6 de la Bundesliga.

Bilal El Khannouss – VfB Stuttgart

En el mismo encuentro, el internacional marroquí marcó el único gol del partido en la victoria del Stuttgart. Además, participó en seis remates a portería, la mayor cantidad del partido, y además ganó un impresionante 74% de sus duelos como mediapunta.

Jeff Chabot – VfB Stuttgart

Por último, Chabot se destacó en defensa al tener el balón con más frecuencia para los suabos (128 veces) y también fue el jugador del equipo con más tackles (25), ganando un muy buen 60% de ellos. Gran trabajo para mantener su arco en cero.

Rayan Philippe – Hamburger SV

En la goleada del Dino ante Mainz 05, Philippe marcó su primer doblete en la Bundesliga. Asimismo, fue una fuente constante de problemas para los Carnavaleros: tuvo la mayor cantidad de tiros a portería (cinco) y también participó en la mayor cantidad de tiros (siete) entre los 22 futbolistas de dicho encuentro.

Luis Díaz – FC Bayern München

Sorpresa: EL JUGADOR DE LA JORNADA es del FC Bayern, pero no es Harry Kane. Aunque el inglés no para de anotar, esta vez el honor de entrar a nuestro Top 5 semanal es para Lucho. Díaz participó en los tres goles bávaros ante el Eintracht Frankfurt. El colombiano marcó dos tantos, incluido el más rápido de la temporada a los 15 segundos, y asistió a Kane en el restante. Cinco goles y cuatro asistencias en la Bundesliga en tan solo seis partidos.