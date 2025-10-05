Harry Kane lleva tranquilidad tras su golpe en el tobillo

Harry Kane calmó a Inglaterra y a fans del FC Bayern München al insistir que su golpe en el tobillo ante Eintracht Frankfurt no es para preocuparse.

Susto en el FC Bayern con un golpe serio de Kane

Las alarmas se encendieron cuando una lesión aparentemente grave provocó la salida del capitán de la selección inglesa, Harry Kane, en el partido destacado de la Bundesliga el sábado por la noche.

El jugador del FC Bayern cayó al suelo tras un choque en el minuto 81 con el portero del Eintracht Frankfurt, Kaua Santos. Kane recibió atención médica inmediata y abandonó el campo, con los brazos apoyados y cojeando, al 85. Las cámaras captaron a Kane con el tobillo envuelto en hielo.

Sin embargo, la lesión no pasó a mayores

Naturalmente, Kane tuvo que responder sobre la gravedad de su golpe en la entrevista posterior a Sky Sport. El futbolista de 32 años se rio en su entrevista posterior al partido y enfatizó que la lesión no pondría en peligro su próxima gira con la selección.

El delantero insistió en que se presentaría ante su seleccionador Thomas Tuchel en la concentración de los Tres Leones tras un día de descanso:

«Debería estar bien en un par de días. Estaré allí el lunes».

Kane volvió a ofrecer otro partido espectacular en la Bundesliga, anotando un gol y llegando a los 11 tantos en tan solo seis jornadas. Un récord sin precedentes en la historia de la máxima categoría alemana.